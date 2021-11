Mauricio Leal habría anunciado su muerte en particular conversación con Claudia Bahamón

Claudia Bahamón , en la más reciente publicación de su perfil de Instagram, compartió el video musical de la única canción de Mauricio Leal titulada 'Me verás volar', acompañada de un texto que llamó la atención de miles de internautas.

Según cuenta la presentadora, en una de las tantas charlas que mantuvieron antes de conocerse el fatal desenlace del estilista este lunes 22 de noviembre, Leal le dijo unas palabras, que son asumidas por usuarios, como un presagio de lo que sucedería.

"Maito, Maito Maito. Menos mal te piquié cada que te vi. No entiendo nada. Estuvimos tres días esta semana. Nos abrazamos y me hiciste reír como de costumbre con tu particular forma de tomar el pelo", escribió Claudia en el post.

Agregando que, el estilista le había pedido el favor a la presentadora que le dijera a su esposo Simón Brand, que si le ayudaba a grabar el videoclip del antes mencionado sencillo musical para proyectarse como cantante. Esto sorprendió a seguidores ya que muchos no conocían esta faceta en Mauricio Leal.

Sin embargo, lo que mas impactó fue cuando Claudia le respondió con un "estás volando baby", a lo que él contestó "me verás volar".

A día de hoy, se desconoce la verdadera causa del deceso de Mauricio Leal junto con su madre Marleny Hernández, si en en realidad se trató de “muerte violenta, homicidio y suicidio". Además, autoridades investigan una presunta carta del estilista despidiéndose de su familia.