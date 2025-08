El gesto de Álvaro Uribe al escuchar a la jueza hablar de sus hijos; se emberracó

Álvaro Uribe no se aguantó ni medio segundo. Mientras la jueza Sandra Heredia leía la sentencia en su contra por soborno y fraude procesal, soltó un comentario que desató la furia del expresidente. Bastó con que mencionara a uno de sus hijos para que Uribe se emberracara y le parara el macho en plena sala.

“Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, dijo Uribe, visiblemente molesto, con el tono elevado y sin esperar a que le dieran la palabra. Se notaba que ya venía cargado, pero ese comentario fue el detonante.

La jueza, mientras avanzaba con la lectura, mencionó que alguien filtró detalles de la sentencia antes de tiempo y que, supuestamente, uno de los hijos del expresidente había hecho publicaciones criticándola.

“Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita”, soltó Heredia sin pensarlo mucho.

ÁLvaro Uribe conocerá montó de condena tras ser declarado culpable en primera instancia / FOTO: Compuesta AFP - Captura de video de audiencia

Uribe no se quedó callado

Ni corto ni perezoso, Uribe le contestó de una, sin filtro. Se notaba que estaba que explotaba. A pesar de que la jueza intentó bajarle el tono a la cosa diciendo que no se estaba metiendo con su familia, el exmandatario no le creyó ni cinco. Le repitió que no se metiera con sus hijos y que no los señalara.

“No cuestione las garantías de mis hijos”, le insistió. Y cuando la jueza le pidió que se callara, él respondió sin dudarlo: “Ante eso no me callo”. Así, clarito y con los ojos bien puestos.

Heredia trató de sostener su postura diciendo que “no está faltando a la verdad” y que si Uribe quería dejar constancia, con gusto le daba la palabra. Además, aseguró que su equipo no fue quien filtró la información, pero que iba a poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido para que investigaran de dónde salió todo.

Más allá del cruce de palabras, lo más importante del día fue la sentencia. La jueza Sandra Heredia le impuso a Álvaro Uribe una condena de 12 años de prisión domiciliaria, una inhabilitación por más de ocho años para ejercer funciones públicas y una multa de más de 3.400 millones de pesos. Todo esto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La audiencia estaba siendo seguida de cerca por medios y ciudadanos, pero el momento en que Uribe se emberracó fue lo que terminó robándose toda la atención. Aunque la sentencia es en primera instancia, lo que pasó entre él y la jueza ya quedó grabado y seguramente seguirá dando de qué hablar.