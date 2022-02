Reaparece hermano de Mauricio Leal y desde prisión hace curiosa petición sobre la ropa del estilista

Desde la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca , lugar en que se encuentra recluido Carlos Andrés García Hernández, medio hermano de Mauricio Leal y Yhonier Leal , envió una petición que tiene que ver con sus familiares asesinados.

Aunque el doble asesinato en contra del estilista y su progenitora fue perpetrado a finales de noviembre de 2021 por Yhonier , hermano e hijo de las víctimas (quien confesó ser el autor material e intelectual de crimen), el caso Leal sigue teniendo repercusiones.

Publicidad

Entre las solicitudes que estaría pidiendo García, una de las que más llamó la atención es que desea que le entreguen tanto los enseres como la ropa de sus seres queridos, especialmente de Marleny Hernández, lo más pronto posible, según un audio que circula y que fue revelado por Noticias RCN.

Publicidad

"No se puede hacer un inventario de nada, no podemos mirar nada, así como está todo empacado con el camión y chao (...) Todo me lo van a traer para acá porque también quiero ver las cosas que tenía mi mamá", afirma el hombre.

A su vez, el medio hermano de 'Maito', quien se encuentra privado de la libertad, acusado de actos sexuales con menor de 14 años, expresó que quiere los artículos de su madre debido a que poseen un "valor sentimental" para él. Por último, agregó que la ropa de sus familiares la va a regalar en un futuro.