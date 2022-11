Asesinato de Mauricio Leal: así fue la escena del crimen que conmocionó a Colombia

Este lunes 21 de noviembre se cumple el primer año de la muerte de Mauricio Leal , el estilista que durante años se metió en los corazones de decenas de famosos que confiaban sus looks en sus mágicas manos. Y aunque ya poco lo mencionan los famosos en sus redes sociales , este día, en su aniversario de muerte, se revolvieron los sentimientos de varios de ellos que hace un año recibieron la fatídica noticia de su crimen con completo estupor y dolor.

Sobre su muerte se dijo inicialmente que fue un suicidio, hipótesis que rápidamente fue descartada gracias a que la escena del crimen, reconstrucción de hechos y recolección de pruebas permitió a los investigadores determinar que el caso fue un crimen premeditado del que se señala a su hermano Yhonier Leal como principal sospechoso.

Publicidad

El caso contra el acusado por el doble homicidio, en el que además habría asesinado a su mamá, Marleny Hernández, ha avanzado con algunos obstáculos en los que las audiencias se han venido aplazando por varias razones, una de las última fue por salud de Yhonier quien, según dijo s defensa, se había intoxicado.

Y cuando el país enteró está en espera de saber si el juez declarará culpable o inocente al hermano de Mauricio Leal por su crimen, varios usuarios han revivido en redes sociales los hallazgos y declaraciones que hubo por parte de personas cercanas a la víctimas durante los días de los hechos.

Una de esas tiene que ver con la versión de Jair Ruiz, conductor de confianza de Mauricio Leal quien, incluso, llegó a ser involucrado por Yohnier en la escena del crimen, por lo que en principio no fue descartado como sospechoso.

Pues se conoció que el empleado del peluquero fue uno de los primeros que presenció las escena del crimen ya que, según relató en ese entonces, el día que Mauricio y su mamá fueron asesinados, durante la madrugada recibió extrañamente un mensaje del estilista diciéndole que no fuera a su casa sino que llegara directamente a la peluquería.

Publicidad

Las horas pasaron y Mauricio no llegó a su trabajo pese a que tenía citas importantes; por esa razón, el chofer y Yhonier se dirigieron hacia la casa del estilista en La Calera donde asegura que Yhonier se encargó de hacer que fuera Jair quien ingresara primero a encontrar los cuerpos.

"Me dice (Yhonier) que vaya abriendo, entré hasta el comedor y encontré un silencio rarísimo, me devolví (...) La ventana estaba sin seguro, se me hizo muy extraño. Cuando los vi, quedé en shock", aseguró Ruiz.

Publicidad

Agregó en su relato que cuando llegó Yhonier a ver la escena con los dos cuerpos ensangrentados: "Yhonier se agarra la cabeza y dice: '¿Qué pasó, Mao? ¿Qué hiciste?'. Veo a doña Marleny que está dormida y ya al otro lado al jefe".

Detalló que en la escena del crimen había un celular que era el de Mauricio Leal: "además una caja de unas pastas para dormir, hay una copa, un vaso grande de vidrio, una carta y hay un huellero".

Esta escena del crimen fue tan diciente para los investigadores que a pocas semanas del homicidio, Yhonier Leal fue capturado como principal sospechoso de asesinar a su mamá y a su hermano.

El hombre, aunque en principio se declaró culpable y aceptó haber acabado con sus propias manos con la vida de su mamá y del estilista, posteriormente se retractó y desde entonces se ha enfocado en demostrar su inocencia en un juicio que poco se ha podido desarrollar debido a aplazamientos.

Fuerte enfrentamiento entre Fiscal y Jueza en medio de la #Audiencia contra Jhonier Leal por el asesinato de su hermano y su mamá.@FiscaliaCol#JhonierLeal #FocusNoticias

Vea la audiencia completa aquí 👇https://t.co/ZTJXl6hZDi pic.twitter.com/xwfw6h1bT5 — Focus Noticias (@focusnoticia) October 28, 2022

Publicidad

Mundial Qatar 2022: ¿Qué llevó Jhoncito en la maleta?