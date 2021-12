Conductor de Mauricio Leal rompe el silencio y revela detalles de la escena del crimen

En el marco de las pesquisas que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre la muerte de Mauricio Leal y su madre Marleny, el conductor del estilista rompió el silencio con detalles inéditos de la escena del crimen.

Justo este mismo 14 de diciembre, día en que el ente investigador, bajo la dirección de Francisco Barbosa, estableció que el doble crimen correspondía a un homicidio, se conoció la entrevista ofrecida por el chófer Jair Ruiz.

De acuerdo con el empleado del peluquero, relató las extrañas actitudes que vio en Leal horas antes de su muerte, la cual ocurrió el pasado 22 de noviembre en su vivienda ubicada en La Calera, además del cruel momento que presenció cuando encontró los cuerpos sin vida.

"El sábado 19, habíamos quedado en que yo le iba a subir una muchacha de servicio el lunes (...) Ya habíamos quedado en eso. Llegó el lunes y recibí un chat en la mañana, él ya me había puesto un mensaje a las 6:19 a.m. diciendo que no le llevara a la muchacha, que me viniera a la peluquería ", afirmó Ruiz.

Al ser también la mano derecha del estilista, el conductor no comprendía la situación y las indicaciones de Mauricio: "No era habitual porque él tenía una cita con Miss Universo Colombia y con otra que venía de Alemania, ya estaba organizado y últimamente estaba madrugando mucho", señaló para noticias RCN.

Finalmente, tanto trabajadores de la peluquería, así como Jair y Jhonier, hermano de la víctima, se percataron de la extraña ausencia de Mauricio Leal, razón por la que se activaron las alarmas y se encendieron las sospechas.

Como respuesta, el conductor y Jhonier decidieron ir a la casa del peluquero para ver qué estaba pasando, topándose con una desgarradora escena. "Me dice (Jhonier) que vaya abriendo, entré hasta el comedor y encontré un silencio rarísimo, me devolví (...) La ventana estaba sin seguro, se me hizo muy extraño. Cuando los vi, quedé en shock", aseguró Ruiz.

Por su parte, y de acuerdo con las declaraciones del conductor, "Jhonier se agarra la cabeza y dice: '¿Qué pasó, Mao? ¿Qué hiciste?'. Veo a doña Marleny que está dormida y ya al otro lado al jefe; está el celular, una caja de unas pastas para dormir, hay una copa, un vaso grande de vidrio, una carta y hay un huellero", lamentó el chófer.

De esta manera, la Fiscalía General de la Nación trata de aclarar el doble homicidio e intenta descubrir quién fue la persona que acabó con la vida de Mauricio y su madre, y cuál fue el motivo. Además, se inició una investigación por presunto lavado de activos, debido a "manejos irregulares de recursos o de bienes en estos hechos".

