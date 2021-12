Caso Mauricio Leal: revelan último chat entre el estilista y su chofer

A dos semanas de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal , se dio a conocer el último chat que Leal habría intercambiado con su chofer.

Mucho se ha especulado sobre esta conversación en la que el estilista le pidió a su conductor Jair, que no enviara a la persona que trabaja haciendo los oficios varios en su casa de La Calera.

Hace poco el medio de comunicación Semana reveló lo que decían esos mensajes entre Mauricio Leal a su chofer.

Mauricio (6:19): “Jair, no traigas a la muchacha hoy, ve a la pelu, please, voy a dormir”.

Jair (6:38): “Listo, jefe”.

Mauricio (6:38): (responde con dos emoticones de manitos en oración).

Jair (6:39): “Yo ya estoy en la peluquería, le digo a la muchacha que se devuelva”.

Mauricio (6:39): “Sí, por fa, jijiji”.

Jair (6:39): “Listo, descanse”.

Por otro lado, Canal 1 habló con Karen Ruiz, quien es la directora de marketing de la peluquería de Mauricio Leal y la hija de Jair, sobre este chat.

Para ella, los mensajes no fueron escritos por el estilista por varias razones. La primera es que Mauricio nunca llamaba al chofer por su nombre, sino que de forma cariñosa le decía “baby” y la segunda razón es que Leal tenía mala ortografía y en este caso el mensaje fue escrito correctamente.

“Él no ponía esas manitos de oración, él no le decía a mi papá Jair, sino baby, él no se expresaba de esa manera. Él me tenía a mí para corregirle todos sus errores de ortografía, siempre lo hacía, yo sabía qué errores de ortografía tenía él. No hubo ni una sola ocasión en la que me escribiera voy con ‘v’, siempre lo escribía con ‘b’ y casualmente en ese mensaje está bien escrito, está la puntuación bien escrita" dijo Karen Ruiz.

Por el momento este chat hace parte de la investigación que lleva adelante la fiscalía, quien será la encargada de determinar las causas de la muerte de Mauricio Leal y su mamá.