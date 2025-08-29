Agresores de Harold Aroca y un frío detalle cuando su mamá vio el cuerpo: "Me di cuenta"

La desaparición y posterior fallecimiento del joven Harold Aroca en Bogotá devela un preocupante situación en algunos barrios de la ciudad donde el presunto poder de bandas de microtráfico terminan generando pánico en los residentes por ser los "dueños" del lugar.

Al parecer dos de estas bandas tendrían relación con los hechos en que el joven de 16 años desapareció cuando se dirigía a un entrenamiento de fútbol y posteriormente fue encontrado sin vida en una zona boscosa con un mensaje que decía: "Jajaj eso le pasa por sapo".

Pues preliminarmente las hipótesis apuntan a que Harold Aroca fue silenciado luego de que expresara en su colegio que él sabía quienes le habían quitado la vida a otro joven el día anterior.



Y mientras avanzan las investigaciones para determinar quienes están detrás de los hechos y si en realidad ocurrieron para silenciar la información que el menor de edad dijo que tenía, la mamá de Harold ha enfrentado con valentía a autoridades y hasta a los mismos sospechosos exigiendo que se sepa toda la verdad y se haga justicia.

En medio de su búsqueda por que el caso de su hijo no quede impune la señora Diana Carolina García dio una entrevista al programa Relatos Al Límite, de Blu Radio, en el que reveló detalles inesperados sobre el día en que encontró el cuerpo sin vida de su hijo.



El mensaje que dio pistas de Harold Aroca

En la entrevista la mujer recuerda con dolor que encontró a su hijo gracias a un mensaje en Facebook que le decía que lo buscara por el bosque y, pese a que la policía supuestamente se opuso a hacer la búsqueda por este lugar, ella y el papá de Harold decidieron ingresar a buscar sin ayuda de uniformados.

"Cuando yo llego al CAI, hay un policía de apellido Wilches a quien le digo: 'Mire, es que me llegó este comentario'. Y él me dice que es imposible que mi hijo esté allá, porque ya las aves de rapiña hubieran dado indicaciones. Que había Gaula Militar, que había dron, que detrás de la montaña hay un batallón que pertenece a la localidad de San Cristóbal y que además los guardas de ese lote ya,se hubieran dado cuenta. Entonces que no".

Ante la negativa del policía la mujer decide al día siguiente organizarse con el papá de Harold y otros familiares para ir a buscar al bosque donde el día anterior no quisieron buscar. Fue así como organizaron una marcha y mientras ella repartía fotos de su hijo, el papá de Harold se metió en la zona boscosa con otros familiares y, tras un breve recorrido encontraron el cuerpo.

"Mi hermano grita y yo me quedo mirándolo. Y cuando miramos hacia allá, había unas ramas... a mi hijo me lo iban a desaparecer, donde esos hombres no se hubieran metido y hubieran empezado a escarbar, a escarbar bien, no hubiéramos encontrado el cuerpo de mi hijo", dije la mujer entre lágrimas al recordar que el cuerpo de Harold estaba en una especie de hueco y tapado con muchas ramas para no ser percibido.



Agresores de Harold Aroca llegaron al lugar cuando encontraron el cuerpo

Pero en un detalle mucho más indignante, Diana García reveló que el día que encontró a su hijo sin vida vio cara a cara a los que asegura que son los responsables de raptarlo y quitarle la vida.

En la entrevista la mujer dijo que luego de descubrir el cuerpo inerte del joven se dio una situación inesperada; pues hasta el lugar llegaron las personas que harían parte de una banda de microtráfico y que son las señaladas por la mujer de acabar con la vida de su hijo.

Según contó: "Ellos llegaron allá. Allá estuvieron. Y la mamá del chico que asesinan ese domingo allá hace un comentario maluco y una amiga se lo contesta... Pero Ellos estuvieron allá y por eso yo les grité algo y yo se los dije y la Policía me trató súper mal ese día y me llamaron el ESMAD"

"Y ellos estuvieron allá y yo se los grité que iba a hacer justicia, que hasta donde la vida me lo permitiera; además ese día me iban a desaparecer ahí mismo... ¿Cómo salimos de allá? No sé, pero a mí me iban a silenciar. Y al papá de mi hijo el día que le entregan ese video, las personas que le entregaron ese video lo citaron para que esa misma gente lo asesinara al papá de mi hijo"; insiste la mujer quien dice que pese a saber que corre riesgo, no se dará por vencida para cumplirle a su hijo la promesa de que se haga justicia.

Por último la mujer lanzó una seria expresión hacia las personas que acabaron con la vida de Harold Aroca, advirtiéndoles: "Que voy lenta, pero segura y que ellos van a pagar lo que hicieron, porque ellos saben que la embarraron. Yo se los juré a ellos cuando me estaban mirando, porque ellos se fueron a mirarme ese día".