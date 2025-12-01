Hermano de Mauricio Leal rompe el silencio desde la cárcel y revela fríos detalles de ese día

Cuatro años después del crimen que estremeció al país, Carlos Andrés Leal, hermano del fallecido estilista Mauricio Leal, habló públicamente desde la cárcel de Jamundí y reveló nuevos detalles sobre lo que vivió antes y después del doble homicidio que terminó con la vida del reconocido peluquero y de su madre, Marleny Hernández, el 21 de noviembre de 2021.

En entrevista exclusiva con el programa Expediente Final, emitido por Caracol Televisión y presentado por Diva Jessurum, el recluso rompió el silencio y dio su versión sobre lo que sintió y sospechó en torno a su hermano Yhonier Leal, hoy condenado por el caso.

“Nunca sospeché de Yhonier”, pero hubo señales

Carlos Andrés afirmó que la captura de Yhonier lo tomó por sorpresa y que antes del crimen jamás imaginó que él pudiera estar involucrado. “Yo sabía que le demostraba mucho amor a mi mamá”, dijo. Sin embargo, al conocer la noticia de su captura comenzó a analizar comportamientos que, en retrospectiva, le parecieron extraños.



Uno de los momentos que más le inquieta ocurrió el día que recibió la noticia del asesinato:

“Yo le pregunté ‘¿cómo así que mataron a mi mamá y a mi hermano?’ y él me respondió: ‘Sí, Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano’. Ya. Sin ningún gesto de tristeza”, relató.



Según su versión, esa frialdad fue el primer indicio de que algo no cuadraba.

Deudas, discusiones y un comportamiento que ahora le resulta sospechoso

El recluso aseguró que días antes del homicidio, Yhonier le había comentado sobre fuertes deudas con bancos. Cuando Carlos Andrés le sugirió pedir ayuda económica a Mauricio, él habría reaccionado con molestia:

“Siempre que le digo a ese man, nunca tiene plata. Pero para pasear con los amigos, viajar con mi mamá y darse la gran vida, para eso sí tiene”, recordó.

Otro detalle que le generó inquietud fue ver a Yhonier usando ropa de Mauricio poco después del crimen. “Yo no entiendo por qué tenía la misma chaqueta que mi hermano”, comentó.

La abogada y el giro inesperado del caso

La defensora de Carlos Andrés contó al programa que inicialmente creyó que la captura de Yhonier estaba relacionada con extinción de dominio o lavado de activos. Sin embargo, al conocer que la imputación era por doble homicidio, decidió retirarse del caso y recomendar un abogado penalista.

“Fue difícil porque yo tenía amistad con Mauricio”, afirmó.

La condena y el futuro incierto

Yhonier Leal fue finalmente condenado a 55 años de prisión por homicidio agravado por parentesco, indefensión, sevicia y destrucción de material probatorio. Permanece recluido en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar.

Por su parte, Carlos Andrés cumple una condena por abuso sexual contra una menor de edad en la cárcel de Jamundí. Según el reportaje, podría obtener su libertad en alrededor de un año y medio, aunque expresa temor por su seguridad, especialmente ahora que es el principal heredero de los bienes de Mauricio y Marleny.

“Yo creo que él no actuó solo”

A pesar de no contar con pruebas, Carlos Andrés afirma que duda que su hermano haya actuado solo la noche del crimen:

“Alguien le ayudó. Es una hipótesis mía, pero lo creo”, dijo desde prisión.

Además, señaló que le preocupa un posible traslado de Yhonier solicitado por su defensa, pues teme que acercarlo a su familia pueda poner en riesgo su integridad.

Mientras tanto, el caso Leal sigue generando interrogantes y alimentando la discusión pública, aun cuatro años después del hecho que marcó a una de las familias más conocidas del mundo del entretenimiento en Colombia.