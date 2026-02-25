Advertencia por gomitas importadas que representan riesgo de asfixia; ¿cuáles son?

Autoridades sanitarias en Europa emitieron una alerta por la venta de unas gomitas importadas que representan un riesgo de asfixia durante su consumo, sobre todo en niños. La advertencia surgió tras una notificación dentro de los sistemas oficiales de control alimentario, lo que activó recomendaciones dirigidas a consumidores, comercios y distribuidores.

Según el reporte oficial, estas gomitas contienen konjac, un ingrediente vegetal cuya textura firme puede dificultar la deglución si se ingiere de manera rápida o sin una masticación adecuada.

Puedes leer: Reconocida marca de leche infantil es prohibida en mercados por posible riesgo de toxina



Los organismos de control explicaron que este tipo de golosinas no se disuelve fácilmente en la boca, lo que incrementa el riesgo de obstrucción de las vías respiratorias, una situación que resulta especialmente peligrosa en menores de edad.



¿Cuáles son las gomitas que generan la advertencia?

La alerta sanitaria se relaciona con la 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', un producto importado desde Japón que se comercializa en empaques llamativos, con sobres individuales dentro de una bolsa plástica. Su diseño colorido puede resultar atractivo para niños, lo que aumenta la preocupación de las autoridades.



Este producto presenta una fecha de consumo preferente hasta junio de 2026 y su distribución alcanzó varias regiones de Europa. Las autoridades no descartan que estas gomitas puedan llegar a otros mercados mediante importaciones informales o ventas por internet.

Desde los entes sanitarios señalaron que "el riesgo principal se encuentra en la consistencia del producto, que puede provocar asfixia si no se consume con precaución”.

¿Qué debes hacer si encuentras estas gomitas en el mercado o puntos de venta?

Si identificas este producto en tu hogar, la recomendación oficial es no consumirlo y mantenerlo fuera del alcance de niños. También se sugiere revisar etiquetas, ingredientes y advertencias en productos similares.

Las autoridades informaron que los datos del producto ya fueron compartidos con entidades regionales para verificar su retiro de los puntos de venta. Esta acción busca reducir el riesgo para los consumidores y evitar incidentes relacionados con asfixia.

Publicidad

Puedes ver: Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

Expertos en seguridad alimentaria recuerdan que las golosinas con texturas firmes o gelatinosas requieren supervisión adulta. Según las autoridades: “La prevención es clave para evitar situaciones que pongan en peligro la vida”.



¿Qué hacer ante una posible asfixia?

Si presencias una situación de asfixia, debes actuar con rapidez. Cuando una persona presenta dificultad para respirar o no logra hablar, se recomienda aplicar maniobras básicas de primeros auxilios mientras solicitas ayuda médica inmediata.

Publicidad

En el caso de niños, lo más importante es contactar de forma urgente a los servicios de emergencia y seguir sus indicaciones. Contar con conocimientos básicos en primeros auxilios puede marcar la diferencia ante este tipo de situaciones.

Esta alerta se suma a otras advertencias relacionadas con productos alimentarios importados. El llamado principal para los consumidores es revisar lo que compran, seguir las recomendaciones oficiales y priorizar la seguridad, especialmente cuando se trata de alimentos dirigidos a niños.