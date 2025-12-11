Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria sobre un reconocido producto que presentaba falsificación en el territorio colombiano; la cual se trataba de una leche en polvo entera fortificada con vitaminas que fue identificada por el titular del producto.

Se conoció que el producto falsificado fue identificado como “Leche en polvo entera fortificada con vitaminas A y D3 de marca induleche”. Tanto es así que el producto tiene una presentación de 800 gramos con el lote 1J120525 y fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2026.

Cabe destacar que el producto está haciendo uso del registro sanitario del Invima RSA-0017242-2022, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad de fabricar, empacar y vender.



Tanto es así que el Invima compartió un comunicado sobre esto. “La situación fue denunciada y confirmada por el titular del registro sanitario, Indulacteos de Colombia S.A.S., quien determinó que el producto falsificado no corresponde a su fabricación ni empaque y presenta diferencias evidentes en el diseño del empaque, codificado, diagramación, tipografía, color, rotulado y calidad del sello. Incluso, se identificó un error ortográfico en el empaque”



¿Cómo identificar el producto real al falso según el Invima?

La empresa Indulacteos de Colombia S.A.S además de ser el titular del registro sanitario, además recibe varias verificaciones por parte del Invima, para su control y expedición. De igual forma, comentó las variaciones que tiene con el producto original, además de errores ortográficas que hay entre los paquetes, como la palabra “industria ColomNIANA”:

Variaciones en el color y brillo de los materiales de empaque.

Diferencias en la diagramación del empaque.

Modificación en la fuente tipográfica y el tamaño de los textos.

Codificado de lote y fecha de vencimiento distinto al del producto original.

Diferencias en el arte de envase primario, respecto a tipografía, colores y contenido.

Diferencias en el rotulado de los empaques secundarios



Adicionalmente, el Invima comentó que este producto incumple la normativa sanitaria vigente "Presenta información engañosa y no ofrece garantías de calidad e inocuidad, representando un riesgo para la salud debido a la ausencia de trazabilidad, condiciones de fabricación desconocidas y posible contaminación", enfatizaron.

¿Qué recomendaciones entrega el Invima en estos casos?

La entidad menciona que constantemente se están entregando alertas que tienen fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores, ante esto compartió la manera de verificar el número de registro sanitario de un producto.

Ubique el número de registro sanitario en el producto, este aparece como "Reg. San. INVIMA"

Ingresar al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

