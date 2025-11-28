INVIMA ordena retirar del mercado un tratamiento alisador por fórmula alterada

El INVIMA ordenó el retiro inmediato del mercado nacional de un tratamiento alisador capilar de la empresa Lionel’s Cosmetics S.A.S., correspondiente al lote identificado como 0670625.

La decisión, comunicada mediante una alerta sanitaria, responde a que dicho producto contenía componentes no notificados oficialmente ante el INVIMA. Además, se registraron denuncias ciudadanas que motivaron a la autoridad a clasificar el tratamiento como un “producto alterado”, lo que implica posibles riesgos para la salud de quienes lo utilicen.

Como parte de las medidas adoptadas, se ordenó la salida inmediata de todas las presentaciones de ese lote del mercado en todo el territorio nacional. Asimismo, se suspendió de modo temporal la fabricación, distribución y comercialización del producto por parte de su fabricante.



El INVIMA recomendó a los consumidores que estén usando ese tratamiento alisador que suspendan su uso de inmediato. En su comunicado también solicitó que quienes conozcan establecimientos que todavía lo vendan informen a la autoridad.

Posibles reacciones adversas y cómo reportarlas según el Invima

Por otra parte, en caso de que alguien experimente reacciones adversas como irritación, picazón o pérdida de cabello la institución exhorta a reportarlas a través de su plataforma oficial.

La alerta oficial corresponde a la Alerta N.º 351-2025, emitida por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del INVIMA.

De acuerdo con los reportes periodísticos, lo detectado consistió en una composición química diferente a la fórmula aprobada originalmente ante la autoridad sanitaria. En consecuencia, el tratamiento fue calificado como “producto alterado”, conforme a lo estipulado por la normativa vigente, en referencia a documentos como la Decisión 833 de 2018 y el Decreto 219 de 1998.

El retiro automático del producto pone en alerta tanto a consumidores como a establecimientos que vendían este tipo de cosmético. Las autoridades sanitarias harán inspecciones en tiendas, peluquerías y comercios para verificar que no se continúe comercializando ese lote bajo ninguna presentación.

En caso de encontrar unidades, se procederá con decomisos y sanciones pertinentes.

Para los usuarios que ya adquirieron el producto, el INVIMA recomienda evitar su uso y en caso de presentarse efectos adversos, reportarlos oficialmente. También se invita a la ciudadanía a colaborar denunciando puntos de venta que aún lo comercialicen.

La alerta generada por este episodio enfatiza la necesidad de que los productos cosméticos cumplan con las regulaciones sanitarias vigentes, especialmente cuando su uso implica contacto directo con la piel o el cuero cabelludo.

Este control busca prevenir riesgos potenciales de salud derivados de fórmulas alteradas o componentes no autorizados, lo que podría traducirse en irritaciones, reacciones cutáneas o daños al cabello.

