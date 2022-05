Invima lanza alerta por potenciador sexual que podría afectar la salud de las mujeres

El ente regulador de medicamentos (FDA) de los Estados Unidos anunció que el potenciador sexual 'Pinky PussyCat', está contaminado con una sustancia llamada sildenafil, la cual se usa para la disfunción eréctil de los hombres y las mujeres que la tomen pueden tener problemas en la salud.

Por este motivo el Invima en nuestro país exigió que se retire y se suspenda su comercialización: "Este ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y reducir la presión arterial a niveles peligrosos. Por consiguiente, la presencia de sildenafil en las cápsulas de Pink PussyCat hace que el producto sea un medicamento no aprobado, para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujeto a retiro".

"En varias oportunidades, el Instituto, ha alertado sobre los riesgos que tienen estos productos para la salud de quienes los utilizan, al ser productos que proclaman propiedades no verificadas, ni autorizadas por Invima; generando así falsas expectativas en relación con la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos", concluyó informando el Invima.

Por este motivo se le recomienda a todas las personas que tienen el producto dejar de usarlo y si llega a presentar alguna reacción adversa, dirigirse de inmediato a la clínica más cercana.