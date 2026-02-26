Guía para jurados 2026: truco para llenar el formulario E-14 sin que te lo devuelvan

El formulario E-14 es el documento técnico más importante durante una jornada electoral en Colombia. En este documento se consignan los resultados oficiales de cada mesa de votación y su correcto diligenciamiento es responsabilidad exclusiva de los jurados.

Para las elecciones de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene protocolos estrictos para garantizar que la información recolectada sea veraz y no presente alteraciones.

Las tres versiones del formulario E-14

Es fundamental comprender que el formulario E-14 se compone de tres ejemplares idénticos que deben llenarse de forma simultánea. Cada uno tiene un destino y una función administrativa distinta:



Ejemplar para Claveros: Es el acta original que tiene valor legal para el escrutinio oficial. Se deposita en el sobre de claveros debidamente sellado. Ejemplar para Delegados: Se utiliza para la transmisión de datos el mismo día de la elección, permitiendo que el país conozca los resultados preliminares (preconteo). Ejemplar de Transmisión: Esta copia se destina a la digitalización y publicación en la plataforma web para consulta ciudadana.

El proceso de nivelación de mesa

Antes de comenzar el conteo por candidatos, los jurados deben realizar la nivelación de la mesa. Este proceso consiste en comparar el número total de personas que aparecen registradas en la lista de sufragantes contra el número de tarjetas electorales halladas dentro de la urna.

Si el número de tarjetas excede al de votantes, se debe realizar el procedimiento de destrucción de excedentes antes de anotar cualquier cifra en el formulario E-14. El resultado final de esta comparación es el primer dato que se consigna en el acta.

Registro de votos y medidas de seguridad

Al momento de anotar los resultados por cada lista o candidato, se deben seguir reglas de seguridad para evitar que las cifras sean modificadas posteriormente:



Uso de guiones o asteriscos: En las casillas de centenas o decenas que no se utilicen (por ejemplo, si un candidato obtuvo 8 votos), se debe colocar un guion para anular el espacio.

En las casillas de centenas o decenas que no se utilicen (por ejemplo, si un candidato obtuvo 8 votos), se debe colocar un guion para anular el espacio. Votos en blanco y nulos: El formulario cuenta con celdas específicas para los votos en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas. Es un error común confundir estas categorías; cada una debe contabilizarse de forma independiente para que la suma total sea exacta.

El formulario cuenta con celdas específicas para los votos en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas. Es un error común confundir estas categorías; cada una debe contabilizarse de forma independiente para que la suma total sea exacta. Suma total: La suma de todos los votos (candidatos, blanco, nulos y no marcados) debe coincidir obligatoriamente con el total de sufragantes registrado al inicio. Si hay un descuadre, los jurados deben realizar un nuevo conteo antes de firmar.



Manejo de errores y observaciones

A pesar de la rigurosidad, pueden ocurrir errores humanos durante el diligenciamiento. En lugar de utilizar enmendaduras o tachones que podrían invalidar el acta, el formulario E-14 dispone de una sección de observaciones. Cualquier corrección debe quedar descrita textualmente en este espacio y ser validada con la firma de los seis jurados.

Cierre y firmas

El documento solo adquiere validez oficial cuando cuenta con los nombres y números de cédula de los jurados de votación. Al finalizar el llenado de los tres ejemplares, los testigos electorales acreditados tienen el derecho de tomar fotografías del formulario.

Este paso es fundamental para la transparencia del proceso, ya que permite comparar los datos físicos con los cargados en el sistema electrónico. Una vez firmado, cada ejemplar debe guardarse en su sobre correspondiente sin omitir ningún sello de seguridad.