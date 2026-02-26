Se restablecieron los servicios de Bancolombia tras varias horas de fallas

Bancolombia informó que todos sus servicios ya se encuentran disponibles, luego de una contingencia técnica que afectó durante varias horas el acceso a canales digitales y algunas operaciones para clientes personas y empresas. El anuncio se realizó por medio de un comunicado oficial publicado este jueves 26 de febrero, en el que la entidad confirmó la normalización de sus plataformas.

Según el mensaje divulgado por Bancolombia, ya se encuentran habilitados los servicios para clientes personas, como la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, así como los canales empresariales, entre ellos la Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, App Negocios, Host to Host y SEBRA.

Asimismo, continúan operando con normalidad los cajeros automáticos, corresponsales y oficinas con jornada continua.



¿Qué dijo Bancolombia sobre el restablecimiento de sus servicios tras la contingencia?

En su comunicación oficial, el banco explicó que el restablecimiento permite nuevamente el uso completo de sus canales digitales y físicos. No obstante, advirtió que el detalle de algunas transacciones realizadas en oficinas puede tardar un tiempo en ajustarse, debido a los procesos de verificación posteriores a la contingencia técnica.



La entidad también señaló que realizará una revisión caso por caso para atender inquietudes relacionadas con movimientos o transacciones efectuadas durante el periodo de afectación. Para este proceso, el equipo de atención al cliente se encuentra disponible para acompañar a los usuarios que requieran soporte adicional.

¿Qué pasará con los clientes afectados?

Bancolombia indicó que, en caso de afectaciones económicas derivadas de la falla, los valores correspondientes serán devueltos de forma automática. Estas compensaciones se verán reflejadas como un abono en la cuenta del cliente durante los próximos días, sin necesidad de realizar solicitudes adicionales.

Esta medida busca dar tranquilidad a los usuarios que presentaron inconvenientes durante el tiempo en que los sistemas operaron con intermitencias o restricciones. El banco reiteró que el proceso de compensación se ejecuta de manera interna, una vez se completa la revisión de cada caso.

La contingencia generó múltiples reportes de usuarios que no lograban acceder a la app, consultar saldos o realizar transferencias. En redes sociales, varios clientes expresaron su inconformidad y solicitaron información clara sobre el estado de los servicios y los tiempos de recuperación.

Luego de la normalización de los servicios, se recomienda a los clientes:



Verificar el detalle de sus movimientos recientes en la app o sucursal virtual.

en la app o sucursal virtual. Revisar en los próximos días los posibles abonos relacionados con compensaciones.

relacionados con compensaciones. Contactar los canales oficiales del banco en caso de dudas sobre transacciones específicas.

en caso de dudas sobre transacciones específicas. Conservar soportes de operaciones realizadas durante la contingencia.

Bancolombia cerró su mensaje con una disculpa a los usuarios y reiteró su compromiso con la continuidad y seguridad de sus servicios. Con esta actualización, la entidad dio por superada la contingencia técnica que afectó su operación durante varias horas en el país.

