Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ¿QUÉ PASA CON BANCOLOMBIA?
CAMBIO DE JENNY LÓPEZ
FALLAS BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Se restablecieron los servicios de Bancolombia tras varias horas de fallas

Se restablecieron los servicios de Bancolombia tras varias horas de fallas

Bancolombia confirmó el restablecimiento total de sus servicios digitales y físicos tras una contingencia técnica que afectó a miles de clientes en todo el país durante varias horas.

Bancolombia confirma restablecimiento de sus servicios
Bancolombia confirma restablecimiento de sus servicios
Foto: gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Bancolombia informó que todos sus servicios ya se encuentran disponibles, luego de una contingencia técnica que afectó durante varias horas el acceso a canales digitales y algunas operaciones para clientes personas y empresas. El anuncio se realizó por medio de un comunicado oficial publicado este jueves 26 de febrero, en el que la entidad confirmó la normalización de sus plataformas.

Según el mensaje divulgado por Bancolombia, ya se encuentran habilitados los servicios para clientes personas, como la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, así como los canales empresariales, entre ellos la Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, App Negocios, Host to Host y SEBRA.

Puedes leer: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">Bancolombia amanece sin servicio por nuevo apagón de sistemas: "Fallamos a una promesa"

Asimismo, continúan operando con normalidad los cajeros automáticos, corresponsales y oficinas con jornada continua.

¿Qué dijo Bancolombia sobre el restablecimiento de sus servicios tras la contingencia?

En su comunicación oficial, el banco explicó que el restablecimiento permite nuevamente el uso completo de sus canales digitales y físicos. No obstante, advirtió que el detalle de algunas transacciones realizadas en oficinas puede tardar un tiempo en ajustarse, debido a los procesos de verificación posteriores a la contingencia técnica.

La entidad también señaló que realizará una revisión caso por caso para atender inquietudes relacionadas con movimientos o transacciones efectuadas durante el periodo de afectación. Para este proceso, el equipo de atención al cliente se encuentra disponible para acompañar a los usuarios que requieran soporte adicional.

Te puede interesar:

  1. Bancolombia compensará a sus clientes
    Bancolombia compensará a sus clientes
    /Foto: Bancolombia /IA
    Información de servicio

    Bancolombia compensará a clientes para que le perdonen la “caída”; de forma automática

  2. Bancolombia emite nuevo comunicado sobre fallas en la app
    Bancolombia emite nuevo comunicado sobre fallas en la app
    Foto: Bancolombia y Labs.google
    Información de servicio

    Bancolombia emite nuevo comunicado sobre fallas en la app, ¿ya funciona?

¿Qué pasará con los clientes afectados?

Bancolombia indicó que, en caso de afectaciones económicas derivadas de la falla, los valores correspondientes serán devueltos de forma automática. Estas compensaciones se verán reflejadas como un abono en la cuenta del cliente durante los próximos días, sin necesidad de realizar solicitudes adicionales.

Esta medida busca dar tranquilidad a los usuarios que presentaron inconvenientes durante el tiempo en que los sistemas operaron con intermitencias o restricciones. El banco reiteró que el proceso de compensación se ejecuta de manera interna, una vez se completa la revisión de cada caso.

Publicidad

Puedes ver: Bancolombia está caído: trámites que sí funcionan y cómo mover dinero

La contingencia generó múltiples reportes de usuarios que no lograban acceder a la app, consultar saldos o realizar transferencias. En redes sociales, varios clientes expresaron su inconformidad y solicitaron información clara sobre el estado de los servicios y los tiempos de recuperación.

Lee también:

  1. Así puedes bloquear tu Nequi y proteger tu plata
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFx, logo de Nequi
    Información de servicio

    Si te robaron el celular, bloquea tu Nequi y protege tu plata con estos sencillos pasos

  2. Así puedes cambiar tu número en Nequi en 2026
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX y logo de Nequi
    Información de servicio

    ¿Perdiste tu celular? Cambia tu número en Nequi fácil; recupera el acceso de tu cuenta

Publicidad

Luego de la normalización de los servicios, se recomienda a los clientes:

  • Verificar el detalle de sus movimientos recientes en la app o sucursal virtual.
  • Revisar en los próximos días los posibles abonos relacionados con compensaciones.
  • Contactar los canales oficiales del banco en caso de dudas sobre transacciones específicas.
  • Conservar soportes de operaciones realizadas durante la contingencia.

Bancolombia cerró su mensaje con una disculpa a los usuarios y reiteró su compromiso con la continuidad y seguridad de sus servicios. Con esta actualización, la entidad dio por superada la contingencia técnica que afectó su operación durante varias horas en el país.

Comunicado Bancolombia
Comunicado Bancolombia
Foto: Bancolombia

Mira también: ¿Qué pasa con Bancolombia? Usuarios reportan nuevas fallas en sus servicios

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bancolombia

Colombia

Servicio