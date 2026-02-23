Bancolombia está caído: trámites que sí funcionan y cómo mover dinero

Si abriste tu aplicación este lunes 23 de febrero y te encontraste con una pantalla que no carga o con saldos que te hicieron saltar del asiento, no estás solo.

Bancolombia confirmó que, tras una jornada movidita de reportes en redes sociales, algunos de sus servicios digitales están pasando por un bache técnico.

Lo que empezó como un mantenimiento programado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo parece haberse extendido más de la cuenta, dejando a miles de usuarios rascándose la cabeza frente al celular en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.



Cerramos el día con algunos servicios afectados. Seguimos trabajando durante la noche para dar con la solución.



Mientras lo resolvemos, recuerda las opciones que tenemos para que muevas tu plata:



En la app Mi Bancolombia:



Transfiere a cuentas Bancolombia, inscritas o no… — Bancolombia (@Bancolombia) February 23, 2026

Sin embargo, antes de que el estrés se apodere de tu billetera, la entidad ha salido a aclarar que el barco no se está hundiendo y que hay varias formas de seguir operando con normalidad.

¿Cuáles son las fallas de Bancolombia?

A pesar de las intermitencias que han vuelto virales las quejas en plataformas como X, la app "Mi Bancolombia" no está totalmente fuera de combate. Si logras entrar, hay dos funciones vitales que siguen en pie.

Primero, puedes realizar transferencias a otras cuentas del mismo banco, sin importar si ya las tienes inscritas o si son nuevas en tu lista. Esto es un salvavidas para quienes necesitan mover dinero de urgencia entre conocidos o familiares.

Segundo, y aquí es donde muchos han pegado el grito en el cielo, puedes consultar tus cuentas, saldos y movimientos.

Si notas que la cifra de tu saldo es más alta de lo que esperabas, respira profundo: el banco explicó que ahora verás el saldo total, lo que significa que se sumó automáticamente el dinero que tienes guardado en tus "Bolsillos".

No es un error de cálculo ni dinero extra de regalo, es simplemente tu plata organizada de una forma distinta mientras pasa la tormenta técnica.

Si la tecnología digital te está sacando canas, es momento de volver a lo físico. Bancolombia ha sido enfático en que sus canales presenciales están operando sin dramas.

Esto significa que puedes ir a cualquier establecimiento comercial y pagar tus compras usando tus tarjetas de débito o crédito como si nada estuviera pasando.

¿Sirven los cajeros Bancolombia?

Los cajeros electrónicos y los corresponsales bancarios están habilitados y funcionando con normalidad.

Así que, si la app se pone caprichosa, un corto paseo hasta el cajero más cercano resolverá el problema de tener billetes en la mano.

En momentos de fallas técnicas, los amigos de lo ajeno suelen estar más activos que nunca buscando una oportunidad. Por eso, el banco ha refrescado sus mandamientos de seguridad para que nadie te engañe.

Lo primero que debes tatuarte en la mente es que Bancolombia nunca te pedirá contraseñas, tokens o claves dinámicas por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Si alguien te contacta diciendo que es del banco y necesita tu clave para "arreglar" tu cuenta, cuelga de inmediato.

Además, si te llega un mensaje de texto con un enlace sospechoso sobre la caída del sistema, la instrucción es clara: no hagas clic. Esos links suelen ser trampas para robar información.

Lo mejor es ignorarlos, eliminarlos y siempre verificar cualquier novedad a través de los números de atención oficiales de la entidad.

La entidad asegura que, a pesar de los inconvenientes técnicos que los equipos están trabajando para solucionar, tanto tu información personal como cada centavo de tu dinero están completamente seguros.

Solo es cuestión de tener un poco de paciencia y usar los canales que sí están dando la batalla este lunes.