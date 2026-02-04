Bancolombia descubre nueva estafa a clientes; el número de radicado es determinante

En Colombia, especialistas en seguridad financiera y usuarios han identificado una nueva modalidad de estafa dirigida a clientes de Bancolombia que utiliza llamadas telefónicas con argumentos que parecen legítimos para intentar convencer a las personas de realizar acciones que ponen en riesgo su dinero.

Esta situación llamó la atención después de que el vocalista de la banda The Mills, conocido como Bako, compartiera recientemente su experiencia al casi ser víctima de este intento de fraude.

Según lo relatado por el artista en sus redes sociales, todo comenzó con una llamada desde un número internacional desconocido, algo que ya es una señal de alerta para muchos usuarios.



A través de esa llamada, los supuestos estafadores se presentaron como funcionarios bancarios y señalaron que se estaba intentando realizar una transferencia no autorizada desde su cuenta.

¿Qué recomienda Bancolombia ante fraudes que simulan procesos internos?

Los estafadores emplearon un argumento bien estructurado, en el que indicaron que se había activado un protocolo de seguridad tras fallas en preguntas de verificación y que debían generar un “bolsillo digital” para proteger los recursos.

En este proceso, solicitaron al usuario que ingresara un número de radicado en lugar de su número de cédula para completar el paso solicitado.

El número de radicado, según contó Bako, parecía un número similar al de cédula cuando se le quitó un guion, pero en realidad era falso y no correspondía a ningún proceso legítimo con el banco. Esa fue una de las señales que finalmente lo llevó a desconfiar del proceso y a acudir directamente a una sucursal de Bancolombia para verificar lo ocurrido.

El artista contó que el momento determinante fue cuando los interlocutores insistieron en crear un “bolsillo digital” como forma de proteger su dinero, algo que no forma parte de los procedimientos habituales del banco a través de llamadas no solicitadas.

Al llegar a una sucursal, un funcionario le explicó que Bancolombia nunca realiza llamadas de ese tipo para solicitar creación de herramientas o movimientos financieros y que lo que estaba ocurriendo era un intento de suplantación de identidad y fraude.

¿Cuáles son las señales de alerta para identificar esta modalidad de fraude bancario?

Expertos en seguridad recomiendan estar atentos a señales claras de posibles estafas telefónicas, entre ellas:



Llamadas desde números desconocidos o internacionales que dicen ser del banco.

o internacionales que dicen ser del banco. Solicitudes que intentan generar urgencia o presión para actuar rápidamente.

o presión para actuar rápidamente. Indicaciones para crear productos digitales o acceder a funciones de la app sin confirmación oficial.

o acceder a funciones de la app sin confirmación oficial. Peticiones de ingresar números diferentes a tu cédula, como supuestos radicados, códigos o claves.

Ante cualquier duda, la recomendación es no seguir instrucciones de una llamada inesperada y comunicarse directamente con la entidad financiera a través de canales oficiales, como la línea de atención al cliente o la sucursal más cercana.

Bancolombia y otras entidades también cuentan con servicios de consulta que permiten verificar movimientos o alertas sin ingresar datos sensibles por teléfono.



¿Qué hacer para proteger tus cuentas ante intentos de estafa?

Para evitar caer en esta y otras modalidades de fraude, especialistas indican:



Confirma siempre con tu banco si una llamada es legítima antes de actuar.

si una llamada es legítima antes de actuar. No ingreses datos personales ni claves en respuesta a llamadas no solicitadas.

en respuesta a llamadas no solicitadas. Evita seguir instrucciones que te pidan crear productos financieros sin respaldo de tu entidad.

financieros sin respaldo de tu entidad. Usa canales seguros y verificados para cualquier gestión con tu banco.

Este tipo de estafas presenta mecanismos cada vez más elaborados y se apoya en la suplantación de procesos bancarios para generar confianza en los usuarios, lo que refuerza la necesidad de identificar señales de alerta y verificar cualquier gestión por canales oficiales.

