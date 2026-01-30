Estafan con falsos mensajes de jurados de votación: así funciona la trampa

Estafan con falsos mensajes de jurados de votación. Así lo han advertido autoridades colombianas ante la circulación de SMS que informan, de manera engañosa, que una persona fue designada como jurado para las elecciones del 8 de marzo.

El mensaje suele incluir un enlace para supuestamente “consultar la capacitación” o “confirmar la designación”, pero en realidad no pertenece a ningún canal oficial.

La recomendación es clara: no ingresar a esos enlaces. Estos mensajes buscan que el usuario entregue datos personales al creer que está accediendo a una plataforma institucional.

Con esa información, los responsables pueden realizar maniobras fraudulentas. Por eso, la verificación debe hacerse únicamente a través del sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: registraduria.gov.co.

El engaño se apoya en un tema que genera atención: la figura del jurado de votación. Para muchas personas, recibir un aviso de este tipo parece creíble porque la designación no es voluntaria y se asigna de manera directa por la autoridad electoral. Esa mezcla de obligación y urgencia es lo que hace que algunos caigan en la trampa.

Estafa con capacitación jurados de votación

Colombia se prepara para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Ese día se elegirán los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026–2030, tanto en Senado como en Cámara de Representantes.

A demás, como ha ocurrido en procesos recientes, los ciudadanos podrán participar en consultas entre precandidatos presidenciales, en las que empezará a definirse la persona que sucederá a Gustavo Petro, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

Dentro de esta jornada, el jurado de votación cumple un rol central. Su tarea es garantizar que la votación se realice con orden y que los resultados queden correctamente registrados. Por eso, la Registraduría selecciona a miles de ciudadanos para cumplir esta función en todo el país.

¿Quiénes pueden ser designados como jurados?

La selección se hace entre ciudadanos mayores de edad con cédula vigente. Usualmente se prioriza a estudiantes universitarios, funcionarios públicos, docentes y empleados del sector privado. No se trata de una inscripción voluntaria: la designación es obligatoria y se informa por medios oficiales.

Debido a esto, es importante que cada persona revise directamente si fue escogida, sin confiar en mensajes que lleguen por SMS o aplicaciones de mensajería con enlaces sospechosos.

¿Cómo saber si eres jurado de votación en 2026? Foto: Labs.google

PASO A PASO: Cómo consultar si soy jurado de votación 2026

La forma correcta y segura de verificar si fue elegido jurado para las elecciones del 8 de marzo es la siguiente:



Ingrese al sitio oficial:

Abra su navegador y escriba directamente: registraduria.gov.co. No use enlaces enviados por mensajes. Busque la sección electoral:

Dentro de la página principal, ubique el apartado de servicios electorales o la opción relacionada con jurados de votación. Seleccione “consulta de jurados”:

Allí encontrará el módulo habilitado para revisar si fue designado. CLIC AQUÍ para ir directamente. Digite su número de cédula:

Ingrese el número sin puntos ni espacios y confirme la consulta. Revise la información que aparece en pantalla:

El sistema le indicará si fue seleccionado, el puesto de votación, la mesa asignada y el cargo (presidente, vicepresidente o vocal). Guarde el resultado:

Puede descargar, guardar o imprimir la información para tenerla disponible el día de la elección.

Si al consultar descubre que fue elegido jurado, debe asistir a la capacitación obligatoria que programe la Registraduría, ya sea presencial o virtual. El día de las elecciones debe presentarse temprano en su puesto asignado para organizar la mesa, atender a los votantes, realizar el conteo y diligenciar los formularios oficiales.

La clave para evitar caer en esta estafa es sencilla: no abrir enlaces de mensajes que dicen que usted es jurado y hacer la verificación solo por los canales oficiales de la Registraduría Nacional.