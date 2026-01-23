Elección de jurados 2026 inició y ya hay sanciones para quienes no cumplan

La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha el proceso de selección de jurados de votación que tendrán un papel clave en las elecciones de 2026, incluidas las de Congreso programadas para el 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

Este procedimiento se realiza mediante sorteos departamentales entre ciudadanos inscritos en la base de datos electoral, con la observancia de organismos como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Misión de Observación Electoral, para garantizar transparencia y neutralidad.

Puedes ver: Estos son los riesgos por los que Magis TV y Xuper TV están dejando de usarse en Colombia



Requisitos oficiales para ser jurado

Para ser seleccionado como jurado de votación, la Registraduría estableció criterios claros que buscan asegurar un servicio responsable durante las jornadas:



Ser ciudadano colombiano con edad mínima de 18 años y máxima de 60 años.

con edad mínima de 18 años y máxima de 60 años. Contar con bachillerato aprobado o equivalente.

La selección se realiza de forma aleatoria entre ciudadanos y trabajadores tanto del sector público como privado inscritos en el censo electoral.



Fechas para consultar listados de jurados de votación en 2026

La Registraduría definió plazos para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados:



Para las elecciones de Congreso del 8 de marzo, el listado oficial de jurados estará disponible el 26 de febrero, accesible por medio del sitio web de la entidad, de forma presencial en sedes y, durante la jornada presidencial, mediante notificaciones por correo electrónico.

el listado oficial de jurados estará disponible el 26 de febrero, accesible por medio del sitio web de la entidad, de forma presencial en sedes y, durante la jornada presidencial, mediante notificaciones por correo electrónico. Para las elecciones de presidente y vicepresidente del 31 de mayo, los jurados designados se podrán consultar desde el 21 de mayo, según la programación oficial de la Registraduría.

Puedes leer: Los afiliados a Colpensiones que recibirán un bono de más de $2 millones en 2026



Función y responsabilidades del jurado de votación

Ser jurado de votación implica distintas funciones esenciales para el desarrollo de la jornada electoral. Entre sus responsabilidades principales están:



Verificar la identidad de los votantes y garantizar que se cumplan los requisitos para votar.

y garantizar que se cumplan los requisitos para votar. Registrar votos y hacer el conteo al cierre de la mesa.

y hacer el conteo al cierre de la mesa. Diligenciar y firmar los formularios oficiales correspondientes.

Este papel resulta fundamental para respaldar la legalidad y transparencia del proceso electoral, así como para contribuir a la legitimidad de los resultados.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la obligación de jurado de votación?

La Registraduría advirtió que ser jurado de votación es una obligación legal para los ciudadanos, y el incumplimiento puede acarrear sanciones:



Particulares pueden enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes por no cumplir con la función el día de la elección.

por no cumplir con la función el día de la elección. Servidores públicos que no atiendan la designación podrían enfrentar además consecuencias disciplinarias e incluso la destitución del cargo.

Estas medidas buscan reforzar la participación responsable y garantizar que el sistema democrático funcione con el apoyo efectivo de los jurados designados.

Este procedimiento hace parte de las acciones establecidas por la Registraduría para la organización de la jornada electoral. Con más de 2,4 millones de registros disponibles para selección, según datos de la regustraduría, el sorteo observa un incremento frente a procesos anteriores, lo que evidencia el interés creciente de la población por apoyar el ejercicio electoral.

