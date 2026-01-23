Publicidad

Estos son los riesgos por los que Magis TV y Xuper TV están dejando de usarse en Colombia

Estos son los riesgos por los que Magis TV y Xuper TV están dejando de usarse en Colombia

Cada vez más usuarios en Colombia están dejando de usar estas aplicaciones tras nuevas alertas que ponen en duda su seguridad y confiabilidad.

Riegos al momento de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia
Magis TV y Xuper TV
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

En Colombia y otros países, la descarga y uso de las aplicaciones Magis TV y su sucesora Xuper TV se consideró popular entre quienes buscaban ver series, películas, canales de televisión o eventos deportivos sin pagar por servicios oficiales.

Sin embargo, aspectos relacionados con su funcionamiento y distribución han hecho que muchos usuarios opten por dejar de usarlas debido a riesgos asociados.

Puedes leer: Netflix pondrá límite a estos televisores y miles de usuarios quedarán sin acceso

Estas aplicaciones no se encuentran disponibles en tiendas oficiales como Google Play o la App Store, por lo que para instalarse se requiere descargar archivos desde sitios externos en forma de paquetes APK. Un método de instalación que expone a los dispositivos a la posible entrada de software malicioso, como malware o spyware.

Un elemento central es que las versiones de Magis TV y Xuper TV no cuentan con acuerdos de distribución con compañías que poseen derechos de películas, series o canales, por lo que operan fuera del marco de la propiedad intelectual y de las normativas comerciales.

Lo que quiere decir que el contenido ofrecido no tiene licencia oficial y se presenta como piratería audiovisual.

Esta práctica, sumada a la solicitud de permisos excesivos como acceso a almacenamiento, notificaciones o incluso registros de actividad puede abrir puertas para que terceros obtengan datos personales o instalen programas no deseados.

Otros riesgos reportados incluyen publicidad invasiva, inestabilidad en el sistema, baja calidad de imagen y cortes frecuentes en el servicio, ya que muchos de los enlaces ofrecidos dentro de estas plataformas pueden dejar de funcionar sin aviso previo.

Además, la ausencia de soporte oficial hace que el usuario no cuente con garantías en caso de problemas técnicos.

Puedes leer:Stranger Things’ no se despide: Netflix confirma nueva entrega y revela detalles clave

Las advertencias sobre estos riesgos no son exclusivas de un solo país. En varias jurisdicciones se han intensificado bloqueos a servidores, dominios y direcciones IP vinculadas a aplicaciones piratas, lo que limita su disponibilidad y funcionamiento.

En algunos casos, fabricantes de televisores o dispositivos inteligentes han reforzado sus sistemas para impedir la instalación o ejecución de software no autorizado de este tipo.

Estos son algunos de los peligros asociados a la descarga de Magis TV y Xuper TV

Aunque con el tiempo estas plataformas han ido perdiendo usuarios, instalar este tipo de aplicaciones sigue implicando varios riesgos. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, entre los principales se encuentran:

  • Presencia de malware y spyware.
  • Posible robo de información personal.
  • Exceso de publicidad intrusiva.
  • Accesos no autorizados al dispositivo.
  • Fallas constantes y cortes del servicio.
  • Disminución del rendimiento del equipo

Expertos en seguridad digital y algunas empresas del sector aconsejan optar por plataformas oficiales o alternativas legales que ofrecen contenido gratuito o con publicidad permitida, como Pluto TV, Vix, o WikiFlix, que no implican los mismos riesgos tecnológicos ni legales que las aplicaciones mencionadas.

El interés de los consumidores por acceder a contenido audiovisual gratuito motivó la popularidad de Magis TV y Xuper TV, pero la combinación de riesgos de seguridad cibernética, problemas de privacidad y la falta de licencia legal ha hecho que muchos usuarios reconsideren su uso y busquen opciones más seguras y reguladas.

Mira también: ¿Criado con TELEVISIÓN? ¿Cuál de estos PROGRAMAS influyeron en tu vida para bien o... para mal?

