Él es el colombiano que perdió la vida en Dubái por los bombardeos de Irán

Él es el colombiano que perdió la vida en Dubái por los bombardeos de Irán

Durante la escalada de violencia en Medio Oriente, familiares confirmaron la muerte de un soldado profesional colombiano.

Sebastián Loaiza fue el colombiano que perdió la vida
Él es el colombiano que perdió la vida en Dubái por los bombardeos de Irán
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

En las últimas horas se conoció que por la creciente tensión militar en Oriente Medio cobró la vida del primer ciudadano colombiano en la región, se trató de Sebastián Loaiza Tobío, un exsoldado profesional de 35 años, quien perdió la vida en Dubái tras una serie de ataques con misiles y drones que han impactado a los Emiratos Árabes Unidos en el marco del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Sebastián Loaiza era oriundo del corregimiento de Yatí, en la zona rural de Magangué, Bolívar. Por lo cual, tras servir como soldado profesional en Colombia, decidió emigrar a Dubái en 2014 buscando mejores oportunidades, gracias a su experiencia se terminó desempeñando en empresas de seguridad privada de alto nivel.

Puedes leer: El fin de una era en Irán: ¿Quién tomará el control tras la caída de la cúpula de poder?

Por otro lado, se conoció que este era el menor de tres hermanos y padre de dos niñas, una de diez años que reside en Medellín y un bebé de su unión actual. Allegados al soldado mencionaron que el colombiano tenía planeado regresar en junio de 2026. Su última visita al país fue en septiembre de 2025 con miras de organizar todo para volver a Colombia.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del soldado Sebastián Loaiza?

La noticia fue confirmada por su familia, quienes recibieron la notificación oficial de las autoridades emiratíes la noche del domingo 1 de marzo. Pese a que no hay un reporte oficial definitivo sobre su fallecimiento, se comienza a manejar se manejan varias hipótesis vinculadas a la ofensiva militar que inició el 28 de febrero.

Una de las versiones sugiere que este pudo ser víctima de un ataque contra el edificio Burj Khalifa, presuntamente perpetrado por fuerzas iraníes. Por otro lado, se menciona que este logró salir de un búnker justo en el momento en que un bombardeo se intensificó perdiendo la vida en ese momento.

Puedes leer: ¿Quién era Alí Jamenei, el líder supremo que falleció tras ataque de EEUU en Irán?

Sin embargo, se conoció que la familia Loaiza enfrenta un complejo panorama legal y logístico, Álvaro José Loaiza, hermano de la víctima, informó que el proceso de repatriación del cuerpo podría tardar hasta un mes debido a los trámites internacionales requeridos. "Nos pidieron paciencia".

Hasta el momento, la Cancillería de Colombia y la Embajada en los Emiratos Árabes Unidos no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso de Sebastián. Sin embargo, el gobierno colombiano activó una red de apoyo emocional en español para los connacionales que residen en la zona de crisis, incluyendo Bahréin, Kuwait y Yemen.

Sebastián Loaiza
Él es el colombiano que perdió la vida en Dubái por los bombardeos de Irán
Foto: imagen tomada de redes sociales

Mira también: ¿No era Jim Carrey? La polémica por su irreconocible aparición en Francia

