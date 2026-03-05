Autoridades develan oscuro pasado de menor de edad señalado de matar a hermanas en Malambo

En las últimas horas, las autoridades revelaron más detalles del menor de edad vinculado al crimen de matar a las hermanas en Malambo, las cuales sus cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona boscosa, en el departamento del Atlántico. Las chicas habían desaparecido el 17 de febrero y sus cuerpos fueron hallados el 28 del mismo mes.

Ante esto, la Policía Metropolitana oficializó la aprehensión de un adolescente de 17 años, el cual estaría relacionado a este caso. Se trata de un joven con el alias de "El mono”, el cual habría estado vinculado al frente 36 de las disidencias de la Farc bajo el mando de alias Calarcá.

De igual forma, se conoció que esta información llegó a las autoridades cuando estás se encuentran buscando más información de este caso; asimismo, se conoció que el joven se habría desvinculado del grupo armado ilegal en el 2025 tras resultar herido en un enfrentamiento contra el Ejército Nacional en Antioquia, donde fue capturado en ese momento.



"En su momento manifestó que había hecho parte de un grupo de estos armados ilegales. Sin embargo, pues se está verificando porque es un tema de verificar y comprobar", explicó el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla a los medios de comunicación.



¿Qué se conoce del otro sospechoso del caso de las hermanas en Malambo?

Por otro lado, se conoció que el joven de 19 años fue capturado por las autoridades después de salir de la clínica, Altos de San Vicente, fue presentado en audiencia y se legalizó su captura, este era conocido como alias “Tata”.

Sumado a esto, las autoridades encontraron que este tenía varias anotaciones por delitos, como el porte ilegal de armas de fuego y presentaba una captura en julio del año 2025, por lo cual, la policía de Barranquilla se encuentra revisando las líneas de investigación para verificar las situaciones de tiempo, modo y lugar.

Cabe recordar que las hermanas en Malambo; Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández, de 14 y 17 años, respectivamente, habrían conocidos a los dos jóvenes vía redes sociales y habían contactado una cita con estos el martes 17 de febrero, donde las autoridades mencionan que habrian sido llevabas a una fiesta con grupos delincuenciales.

Luego se conocieron por parte de la mamá de ella que comenzó a recibir mensajes extorsivos con audios en donde le pedían dinero por cada una. “Estaba cobrando 5 millones de pesos por cada una. Se le iba a dejar en 5 millones por las dos. Pero listo. Ahí le di muerte a la primera. Ya le doy a la otra…”, afirmó esta.

De igual forma, se conoció que los criminales enviaron imágenes de la menor de 14 años a sus padres como un mecanismo de extorsión días después de haberles quitado la vida.

