INVIMA ordena sacar del mercado 136 esmaltes semipermanentes; estas son las consecuencias

Los esmaltes semipermanentes, muy populares en salones de belleza y centros estéticos, quedaron en el centro de una alerta sanitaria en Colombia. Autoridades de salud decidieron prohibir ciertos productos luego de identificar que contenían componentes químicos asociados con efectos tóxicos.

La medida fue respaldada por una decisión adoptada dentro de la Comunidad Andina de Naciones y aplicada por el Invima, entidad encargada de vigilar medicamentos, alimentos y cosméticos en el país.

¿Cuáles son los componentes que tienen los esmaltes semipermanentes que el Invima prohíbe?

Según las autoridades, algunos esmaltes semipermanentes incluían sustancias como TPO (óxido de trimetilbenzoil difenil fosfina) y DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), compuestos utilizados en este tipo de productos para endurecer el esmalte cuando se expone a lámparas de luz ultravioleta.



El problema es que en estudios científicos como lo son las evaluaciones toxicológicas por autoridades europeas, han señalado que estos ingredientes podrían tener efectos negativos en la salud, especialmente si se usan de manera frecuente o durante largos periodos.



Las investigaciones que llevaron a la decisión indicaron que estos químicos pueden generar irritaciones en la piel, reacciones alérgicas y en algunos casos, se han relacionado con riesgos más graves como toxicidad reproductiva o potencial cancerígeno.

Por esta razón, las autoridades ordenaron retirar del mercado los productos que contengan estas sustancias.

La decisión afecta principalmente a fabricantes, distribuidores y salones de belleza que utilizan esmaltes semipermanentes en sus servicios.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente los productos que se están utilizando en los establecimientos y verificar si contienen alguno de los ingredientes que fueron vetados.

En caso de encontrar esmaltes con estas sustancias, lo indicado es dejar de usarlos y retirarlos del mercado para evitar posibles afectaciones en la salud de las personas.

La alerta también se extiende a los usuarios que acostumbran a hacerse este tipo de manicure. Los expertos recomiendan preguntar siempre qué producto se está utilizando y optar por marcas que cumplan con las normas sanitarias.

Aunque los esmaltes semipermanentes siguen siendo legales cuando no contienen los ingredientes prohibidos, el llamado de las autoridades es a tener mayor cuidado con su uso, especialmente en lugares donde hay contacto frecuente con estos productos, como salones de belleza o centros de estética.

El manicure semipermanente es uno de los servicios más solicitados en el sector de la belleza debido a que permite mantener las uñas con color durante varias semanas sin que el esmalte se desprenda fácilmente.

Este tipo de producto funciona gracias a fórmulas especiales que se endurecen con lámparas ultravioleta o LED, lo que crea una capa más resistente que los esmaltes tradicionales.

¿Cómo verificar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos publica de manera constante alertas y comunicados sobre productos fraudulentos y los riesgos que pueden representar para la salud. Por eso, antes de usar cualquier producto, es clave confirmar que tenga registro sanitario vigente.

Primero revisa el empaque y ubica el número de registro sanitario , que suele aparecer como “Reg. San. INVIMA”.

, que suele aparecer como “Reg. San. INVIMA”. Luego, ingrese al portal oficial del Invima y diríjase a la sección de consulta de registros sanitarios.

Allí puedes usar la consulta básica, digitando el número completo (incluidas letras) o el nombre del producto.

(incluidas letras) o el nombre del producto. También está disponible la consulta avanzada, que permite filtrar por tipo de producto como medicamento o suplemento dietario y buscar por nombre, número de registro o principio activo.

