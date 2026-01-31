Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TARIFAS DE TAXI 2026
NECROPSIA DE LIAM GAEL
YEISON JIMÉNEZ EN EL CAMPÍN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Producto para la alopecia podría ser riesgoso según Invima: "Afectan sistema circulatorio"

Producto para la alopecia podría ser riesgoso según Invima: "Afectan sistema circulatorio"

La entidad advierte sobre cápsulas que se promocionan como solución para combatir la calvicie, pero que no cuentan con registro sanitario, por lo que su consumo podría generar riesgos para la salud.

Invima alerta sobre producto para la alopecia sin registro
imagen de referencia
Foto: imagen generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria relacionada con un producto que se promociona como solución para la caída del cabello.

Se trata de cápsulas denominadas “anti-alopecia”, que no cuentan con registro sanitario ni autorización oficial para su comercialización y consumo en Colombia.

Puedes leer: Invima advierte riesgo de ceguera por gotas hidratantes; se venden en algunas droguerías

¿Qué se conoce del producto anti-alopecia sin registro alertado por Invima?

Según el Invima, el producto identificado como MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg en cápsulas circula principalmente en redes sociales y otros canales de venta en línea.

La entidad señaló que no existe información confiable sobre la composición real del producto ni sobre su proceso de fabricación, almacenamiento y transporte.

Por esta razón, no se puede garantizar su seguridad ni su eficacia.

Te puede interesar

  1. Prohíben esmaltes semipermanentes
    Invima prohíbe esmalte semipermanentes por componentes dañinos para la salud
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Nación

    Invima ordena retirar esmaltes semipermanentes del mercado por riesgo para la salud

  2. Invima lanza alerta por una leche falsificada
    Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”, imagen de referencia
    Foto: imagen realizado con ImageFX
    Noticias

    Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

El consumo de medicamentos o suplementos sin registro sanitario implica riesgos para la salud. El Invima indicó que las cápsulas podrían generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, afectaciones al sistema circulatorio, reacciones alérgicas, irritación de la piel y picazón.

Además, no dispone de estudios clínicos que respalden los beneficios anunciados por los vendedores.

Te puede interesar

  1. Invima prohíbe producto alisador
    Invima prohíbe el uso de producto alisador
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Salud y Bienestar

    INVIMA ordena retirar del mercado un tratamiento alisador por fórmula alterada

  2. INVIMA emite alerta sanitaria sobre anomalía detectada en champú
    INVIMA, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    INVIMA emite alerta sanitaria sobre anomalía detectada en champú; puede dar infecciones

La entidad enfatizó que la venta y promoción de productos sin autorización oficial incumple la normativa vigente en Colombia. Los usuarios que adquieran este tipo de cápsulas fuera de los canales oficiales no cuentan con garantías sobre la calidad del producto ni sobre la seguridad de su uso.

Publicidad

El Invima recomendó que cualquier persona interesada en tratamientos para la caída del cabello consulte con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tipo de medicamento o suplemento.

Los tratamientos aprobados oficialmente cuentan con información sobre dosis, efectos secundarios y contraindicaciones, lo que permite su uso controlado y seguro.

Publicidad

Puedes leer: Estos son los esmaltes de Masglo que salen de venta por orden de Invima

Se señaló también que el Invima mantiene un registro público de medicamentos y productos autorizados, el cual puede ser consultado por cualquier persona para verificar si un producto cuenta con la debida aprobación. Esta medida permite prevenir la compra y consumo de productos ilegales o falsificados.

El producto identificado como MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg se promociona con la promesa de estimular el crecimiento del cabello, pero no existe evidencia científica ni autorización oficial que respalde esas afirmaciones.

Por este motivo, el Invima recomendó abstenerse de consumir estas cápsulas y verificar siempre el registro sanitario antes de adquirir cualquier producto de este tipo.

La alerta se concentra en la seguridad de los consumidores y en el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en Colombia. Cualquier producto que no cuente con registro sanitario puede representar riesgos desconocidos para quienes lo utilizan.

Mira también:Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Recomendaciones de salud

Problemas de salud

Colombia

Leyes en Colombia