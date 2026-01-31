Producto para la alopecia podría ser riesgoso según Invima: "Afectan sistema circulatorio"

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria relacionada con un producto que se promociona como solución para la caída del cabello.

Se trata de cápsulas denominadas “anti-alopecia”, que no cuentan con registro sanitario ni autorización oficial para su comercialización y consumo en Colombia.

¿Qué se conoce del producto anti-alopecia sin registro alertado por Invima?

Según el Invima, el producto identificado como MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg en cápsulas circula principalmente en redes sociales y otros canales de venta en línea.



La entidad señaló que no existe información confiable sobre la composición real del producto ni sobre su proceso de fabricación, almacenamiento y transporte.



Por esta razón, no se puede garantizar su seguridad ni su eficacia.

El consumo de medicamentos o suplementos sin registro sanitario implica riesgos para la salud. El Invima indicó que las cápsulas podrían generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, afectaciones al sistema circulatorio, reacciones alérgicas, irritación de la piel y picazón.

Además, no dispone de estudios clínicos que respalden los beneficios anunciados por los vendedores.

La entidad enfatizó que la venta y promoción de productos sin autorización oficial incumple la normativa vigente en Colombia. Los usuarios que adquieran este tipo de cápsulas fuera de los canales oficiales no cuentan con garantías sobre la calidad del producto ni sobre la seguridad de su uso.

El Invima recomendó que cualquier persona interesada en tratamientos para la caída del cabello consulte con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tipo de medicamento o suplemento.

Los tratamientos aprobados oficialmente cuentan con información sobre dosis, efectos secundarios y contraindicaciones, lo que permite su uso controlado y seguro.

Se señaló también que el Invima mantiene un registro público de medicamentos y productos autorizados, el cual puede ser consultado por cualquier persona para verificar si un producto cuenta con la debida aprobación. Esta medida permite prevenir la compra y consumo de productos ilegales o falsificados.

El producto identificado como MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg se promociona con la promesa de estimular el crecimiento del cabello, pero no existe evidencia científica ni autorización oficial que respalde esas afirmaciones.

Por este motivo, el Invima recomendó abstenerse de consumir estas cápsulas y verificar siempre el registro sanitario antes de adquirir cualquier producto de este tipo.

La alerta se concentra en la seguridad de los consumidores y en el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en Colombia. Cualquier producto que no cuente con registro sanitario puede representar riesgos desconocidos para quienes lo utilizan.

