Ella era Marianni Vázquez, mujer que falleció en un gimnasio SmartFit en Cartagena

El repentino fallecimiento de una joven mujer mientras realizaba su rutina de ejercicios en una de las sedes de la cadena de gimnasios SmartFit en Cartagena. Dicho suceso ocurrió en la noche del lunes 2 de marzo, situación que generó mucha preocupación por este caso.

Tras las investigaciones pertinentes de las autoridades locales y El medio de comunicación de El Tiempo lograron establecer la identidad de la fallecida, quien se trata de Marianni Vázquez, una ciudadana de nacionalidad venezolana de 32 años, quien se encontraba realizando su rutina diaria de ejercicios y terminó falleciendo.

Información del medio citado afirmó que Marianni Vázquez se encontraba en Colombia y contaba con su documentación en regla, identificada con el Permiso Especial de Permanencia (PEP).



Cabe destacar que el incidente tuvo lugar en la sede Castillo de Smart Fit, ubicada en el barrio El Espinal, dentro de un centro comercial cerca al Centro Histórico de la capital de Bolívar.



¿Qué más se conoció el caso de Marianni Vázquez?

Testigos y reportes oficiales indican que Marianni Vázquez estaba realizando su rutina de ejercicios para hombros, brazos y torso en el momento en que cayó al suelo en el área de entrenamiento. A lo que el personal del establecimiento y otros usuarios activaron los protocolos de emergencia.

Se conoció que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) atendió el caso y brindó los detalles médicos iniciales. A pesar de que el equipo de la sede utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) y personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 25 minutos, la mujer no respondió.

Tras realizar los actos urgentes y entrevistar a familiares y acompañantes, el Dadis y la Policía Nacional confirmaron que el deceso se debió a causas naturales o de origen común, subrayando que Marianni Vázquez no tenía signos de violencia.

Por otro lado, la cadena de gimnasios emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Marianni Vázquez y expresando solidaridad con sus amigos y seres queridos. La empresa enfatizó que se brindó atención médica inmediata y se siguieron todos los protocolos establecidos para este tipo de emergencias súbitas.

Este lamentable suceso ha puesto de relieve la importancia de contar con valoraciones médicas previas y asesoría profesional antes de realizar rutinas de alta intensidad física.

