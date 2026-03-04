Salieron a la luz los mensajes contra la madre de las menores fallecidas en Barranquilla

Continúan revelándose detalles sobre la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de Sheerydan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17. Las dos hermanas habían desaparecido durante el Carnaval de Barranquilla y posteriormente fueron encontradas sin vida, con signos de violencia.

Por lo cual, la madre de las menores, María Noriega Cruz, reveló detalles críticos sobre las últimas horas de sus hijas y también lo que vivió con los mensajes de extorsión que vivió antes de confirmarse el hallazgo de los cuerpos el lunes 2 de marzo.

Según el testimonio entregado a Noticias Caracol, todo comenzó el martes del Carnaval de Barranquilla. La madre relató que las adolescentes se estaban escribiendo con unos "supuestos novios" que habían conocido el sábado. La última vez que su familia las vio con vida fue la noche del martes 17 de febrero, justo cuando finalizaba la celebración en la capital del Atlántico.



Al que les preguntó sobre su destino esa noche, las jóvenes simplemente respondieron: "Nos mandaron un carro", y se marcharon del barrio La Sierrita, donde residían. Sin embargo, el presentimiento de que algo andaba mal surgió casi de inmediato, ya que, al intentar comunicarse con ellas poco, los teléfonos celulares de ambas ya se encontraban apagados.

“Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval. Cuando les preguntamos para dónde iban, ellas dijeron que ‘nos mandaron un carro’ y se fueron. Cuando yo quise llamarlas, el teléfono estaba apagado”, manifestó.

¿Cuáles fueron los mensajes extorsivos a la mamá de las hermanas desaparecidas en el Carnaval de Barranquilla?

Posteriormente, explicó que una vez terminaron desapareciendo las menores, la madre de Sheerydan y Keyla denunció haber recibido múltiples mensajes intimidantes por parte de quienes, aparentemente, las tenían secuestradas después del Carnaval de Barranquilla. En estos mensajes, los delincuentes exigían millonarias sumas de dinero a cambio de la libertad de las menores.

La mujer detalló que las exigencias económicas fueron fluctuando: "Pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20 millones, después a 10 millones". Ante la desesperación, la madre acudió de inmediato al GAULA para interponer la denuncia, manteniendo hasta el último momento la esperanza de encontrar a sus hijas con vida.

Sin embargo, tras casi dos semanas de búsqueda, la Policía Nacional informó el hallazgo de dos cadáveres en una zona rural de Malambo el pasado 2 de marzo. Aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal debe realizar la identificación técnico-científica oficial, la madre ya reconoció los cuerpos de sus hijas, debido a los tatuajes de las menores.

Por lo cual, las autoridades manejan actualmente dos hipótesis principales; una donde se centra en el secuestro extorsivo y otra una posible retaliación por parte de la estructura criminal “Los Costeños”. Según fuentes judiciales, las jóvenes habrían sido señaladas falsamente como informantes de otro grupo delictivo durante la fiesta en Malambo.

