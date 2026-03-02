Hombre tomó un taxi y terminó con una deuda de $20 millones; lo habrían escopolaminado

Un hombre que tomó un taxi en Bogotá terminó enfrentando una situación que jamás imaginó: al despertar, se dio cuenta de que tenía una deuda de más de 20 millones de pesos y varias transacciones bancarias que no había autorizado.

El hecho, ocurrido en la madrugada tras salir de un establecimiento nocturno, fue calificado por las autoridades como un “paseo millonario”, una modalidad de robo en la que delincuentes aprovechan un taxi para afectar económicamente a un pasajero.

Hombre fue víctima de paseo millonario luego de subirse en un taxi en Bogotá

Según el reporte, el hombre abordó un taxi con la intención de regresar a su casa después de una noche de rumba. En algún momento del trayecto y sin que él lo percibiera claramente, los delincuentes le habrían suministrado una sustancia, presuntamente escopolamina, que le hizo perder el conocimiento.

Al despertar, no solo había perdido el control de su teléfono celular, sino que además descubrió movimientos financieros desconocidos y obligaciones económicas que ahora debía enfrentar.

Con el acceso al celular de la víctima, los sujetos implicados en el caso procedieron rápidamente a realizar diferentes acciones con las cuentas bancarias del hombre.

No se limitaron a hacer retiros de los ahorros disponibles, sino que también realizaron transferencias de dinero, avances de tarjetas de crédito e incluso habilitaron créditos rotativos, comprometiendo al afectado con pagos que él no había autorizado y que superaban ampliamente su capacidad financiera.

El reporte no detalla el momento exacto en que la víctima perdió el conocimiento, pero sí indica que fue “muy rápido”, lo que sugiere que la acción de los delincuentes fue planificada para que el hombre no pudiera reaccionar ni defenderse.

El hombre afectado relató que, durante el trayecto en taxi, sintió mareo y poco después despertó en un lugar diferente, con su teléfono en manos de otras personas y sin recuerdos claros de lo ocurrido entre esos momentos.

"Salgo de la rumba, abordo un taxi en la madrugada, me subo al taxi. Pasa el tiempo llegando a la casa, el señor taxista siempre que me echa algo, me mareo. Me roba el celular y, fuera de eso, me roban un dinero”, relató para un medio de comunicación RCN.

El monto de más de 20 millones de pesos que quedó en manos de la víctima representa no solo una pérdida económica importante, sino también un proceso legal y financiero que él ahora debe enfrentar.

“Ya me empezaron a cobrar uno de 20’280.000 pesos, un avance de mi tarjeta que yo ni siquiera hago. Nunca he hecho avances”, afirmó el hombre.

Aunque presentó la denuncia ante las autoridades y notificó el caso al banco, el ciudadano aseguró que la respuesta no fue la que esperaba. Según relató, la entidad le indicó que debe asumir la deuda porque las transacciones cumplieron con los protocolos de seguridad, pese a que él afirma que estaba en estado de indefensión.

