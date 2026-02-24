Esta es la millonaria cifra que le robaron a Diana Ospina durante paseo millonario

Diana Ospina apareció con vida en la noche de este lunes 23 de febrero, tras correr una gran distancia luego de ser liberada por un grupo de delincuentes que la robó desde la madrugada del pasado domingo, la mujer llegó al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía hacía Choachí.

Sin embargo, Diana comentó que los delincuentes lograron apoderarse de más de 50 millones de pesos. Esta millonaria suma fue extraída mediante diversas modalidades durante las diez horas que duró el denominado "paseo millonario", denuncia que hizo horas previas su sobrina y fue confirmada por ella.

Para lograr vaciar sus cuentas, los atacantes obligaron a Ospina a entregar todas sus claves y tarjetas bancarias. Con esta información en su poder, los criminales realizaron movimientos financieros, en donde retiraron efectivo de múltiples cajeros electrónicos ubicados principalmente en el sur de Bogotá.



Luego se conoció que hubo transferencias de dinero a través de plataformas como Nequi y a esto también se le suman varias compras por internet aprovechando el acceso total a los productos financieros de la víctima.

¿Cómo fue el secuestro de Diana Ospina?

Todo esta situación ocurrió el domingo 22 de febrero, cuando Diana Ospina salió de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero, al frente de Theatron. La mujer tomó un servicio de taxi en la calle y, según los reportes, se encontraba a escasos cinco minutos de llegar a su residencia cuando la situación dio un giro trágico.

Al llegar frente a su casa y descender del vehículo, fue abordada por dos sujetos que la venían siguiendo. Bajo amenazas, la obligaron a reingresar al taxi, iniciando así un cautiverio que se prolongó por cerca de 19 horas en total, de las cuales diez fueron dedicadas exclusivamente al saqueo de sus activos financieros.

Afortunadamente, Diana Ospina fue hallada con vida la noche del lunes 23 de febrero. La mujer fue liberada por sus captores en la vía que conduce de Bogotá hacia Choachí. Tras caminar y correr una distancia considerable, logró llegar al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de dicha vía, donde recibió atención inmediata de la Policía

Pese a eso, la mujer fue reportada sin ninguna lesión, así mismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso, asegurando que los investigadores ya cuentan con material probatorio contundente. Gracias a las cámaras de seguridad del barrio donde inició el rapto, se han identificado los rostros de los asaltantes y las placas de los taxis involucrados en el crimen.