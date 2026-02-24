Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Revelan video del momento en que Diana Ospina es secuestrada en el taxi; frente a su casa

Revelan video del momento en que Diana Ospina es secuestrada en el taxi; frente a su casa

Apareció un video que captó el momento en que la joven se disponía a bajarse del vehículo pero dos delincuentes la abordan de sorpresa y se la llevan con rumbo desconocido

Diana Ospina y el momento en que es abordada por delincuentes
Diana Ospina y el momento en que es abordada por delincuentes
/ FOTO: Compuesta - Captura de video
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

La extraña desaparición de la joven Diana Ospina despertó toda la atención en Colombia luego de que se conociera que la mujer abordó un taxi a las afueras de Theatrón, en Bogotá, y no se supiera nada más de ella durante casi 20 horas. Un video reveló que fue retenida justo frente a su casa.

Pues luego de más de 20 horas de intensa búsqueda la mujer apareció en Choachí, en la noche del lunes 23 de febrero, pidiendo auxilio y confirmando que había sido retenida por delincuentes que le hicieron el llamado 'paseo millonario' en el que la mantuvieron dentro de un taxi mientras le desocuparon sus cuentas bancarias.

Video captó momento en que delincuentes abordan a Diana Ospina

Inmediatamente la mujer fue trasladada hacia su vivienda donde se rencontró con familiares y, en medio de la alegría por su regreso, se conoció un video que captó el momento exacto en que la joven es retenida y llevada en contra de su voluntad.

Se trata de las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la cuadra en la que vive la mujer y que grabó la llegada del taxi en el que iba Diana; sin embargo, cuando el conductor estaciona frente a la casa de la joven, en la localidad de Engativá, se ve llegar otro taxi del que se bajan dos sujetos y se dirigen corriendo hacia el vehículo en el que iba la víctima.

Todo ocurre en cuestión de segundos y antes de que la mujer pudiera bajarse del carro los hombres suben cada uno por una puerta y le impiden el descenso mientras el taxi nuevamente se pone en marcha y arranca con rumbo desconocido. Detrás de este carro arranca también el taxi en el que iban siguiendo a la mujer.

Las imágenes muestran que el hecho ocurrió hacia las 2:33 de la madrugada del domingo 22 de febrero. Ospina, de 35 años, permanecía dentro del taxi cuando los dos sujetos, vestidos con chaquetas oscuras, abrieron las puertas traseras, ingresaron rápidamente y cerraron el vehículo.

Un minuto después, a las 2:34 a. m., ambos taxis abandonaron el lugar con la mujer retenida. Según las primeras hipótesis, el conductor que transportaba a la mujer habría actuado en coordinación con los hombres que llegaron en el segundo automóvil, pues este último siguió el recorrido del primer taxi tras la interceptación.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue sometida a la modalidad de paseo millonario. Durante varias horas, los delincuentes la habrían obligado a entregar claves bancarias y a realizar movimientos financieros. Inicialmente se habló de retiros cercanos a los 40 millones de pesos; posteriormente, las autoridades indicaron que la cifra podría ascender hasta los $150 millones, además de intentos de transacciones en establecimientos comerciales.

Tras más de 20 horas de incertidumbre Ospina fue hallada con vida luego de que llegara por sus propios medios al CAI Mirador de la Policía, ubicado en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Choachí.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la víctima se encontraba con vida y en condiciones de salud estables. Posteriormente, fue reunida con su familia.

Las autoridades indicaron que el análisis de las cámaras de seguridad fue clave para reconstruir el recorrido y establecer el punto en el que la mujer habría sido abandonada, en una zona rural. Uno de los detalles que la víctima alcanzó a mencionar a sus allegados es que “corrió mucho”, lo que reforzaría la hipótesis de que fue dejada en un sector apartado.

La investigación avanzan en manos de la Fiscalía General de la Nación que adelanta la recolección de pruebas para identificar y judicializar a los responsables.

