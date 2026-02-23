Primeras imágenes de Diana Ospina, hallada en Choachí: entre abrazos y lágrimas

Las primeras imágenes de Diana Lorena Ospina ya le están dando la vuelta a las redes sociales. La mujer fue hallada con vida por unidades de la Policía Nacional en la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí, luego de permanecer desaparecida desde la madrugada del domingo, cuando tomó un taxi en la capital.

En los videos publicados en X por Melquisedec Torres, se ve a Diana rodeada de uniformados y familiares. Está visiblemente alterada, camina con dificultad, se apoya en quienes la acompañan y no deja de abrazar a sus seres queridos. Su rostro refleja cansancio y nerviosismo.

En medio del momento, se le escucha decir una frase que ha llamado la atención: “Lo que corrí”, mientras quienes la rodean le repiten que lo importante es que ya está a salvo.



Puedes leer: Video revela últimos pasos de Diana Ospina antes de subir a taxi en Theatron; se despidió

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, su estado general de salud es bueno. Sin embargo, las autoridades indicaron que debe ser valorada por personal médico para establecer con claridad cómo se encuentra, tanto física como emocionalmente. Por eso, permanece pendiente de un examen médico que permitirá descartar cualquier complicación.

Las escenas del reencuentro han generado un fuerte impacto entre quienes siguieron el caso desde que se reportó su desaparición. Diana aparece temblorosa, con movimientos lentos y expresión de angustia, mientras recibe apoyo constante de familiares y agentes. No hay declaraciones extensas de su parte; el momento ha sido tratado con reserva y respeto, entendiendo que atraviesa una situación delicada.

Diana Ospina habría enviado preocupante mensaje /Foto: redes sociales

¿Cómo desapareció Diana Ospina?

La desaparición se había reportado luego de que la mujer abordara un taxi en Bogotá durante la madrugada del domingo. Desde ese instante, sus allegados perdieron contacto con ella, lo que activó la búsqueda por parte de las autoridades. Horas después, la noticia de su hallazgo trajo alivio a su entorno cercano y a quienes siguieron el caso por redes sociales.

Publicidad

Puedes leer: Extraña desaparición de Diana Ospina tras rumba en Theatron; manipularon su celular

Las primeras imágenes muestran también un fuerte despliegue de acompañamiento institucional. Diana permanece custodiada mientras se adelantan los procedimientos correspondientes y se confirma oficialmente su condición de salud. En el lugar, varias personas se acercaron al verla, pero el acceso fue controlado para garantizar su tranquilidad.

Publicidad

Quienes estaban cerca en el momento del hallazgo repitieron una frase que resume el sentir general: “Lo importante es que está a salvo”. Ese mensaje se escucha varias veces en los videos, mientras ella se mantiene aferrada a sus familiares y evita hablar demasiado.

Por ahora, el proceso continúa con evaluaciones médicas y acompañamiento institucional. Las autoridades indicaron que se seguirá esclareciendo lo ocurrido durante el tiempo en que estuvo ausente, pero el foco inmediato está en su recuperación y en que pueda estar nuevamente con su familia en un entorno seguro.