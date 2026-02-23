Video revela últimos pasos de Diana Ospina antes de subir a taxi en Theatron; se despidió

Las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de Theatron permitieron reconstruir los últimos minutos conocidos de Diana Ospina antes de perderse su rastro. Las imágenes, que ya están en poder de las autoridades, muestran un recorrido corto, pero lleno de detalles que hoy se analizan segundo a segundo.

En el registro se observa a Diana saliendo por la misma calle del establecimiento, tomada del brazo de quien sería su amiga. Ambas caminan juntas sin compañía de más personas alrededor. No hay grupo, no hay terceros siguiéndolas ni rodeándolas. Solo ellas dos avanzando por la vía, aparentemente tranquilas, como suele ocurrir al cierre de una noche de rumba en Chapinero.

Puedes leer: Extraña desaparición de Diana Ospina tras rumba en Theatron; manipularon su celular



Al llegar a la esquina donde normalmente se detienen los taxis para recoger pasajeros, la escena se divide. La amiga de Diana parece abordar un vehículo mientras sostiene su celular en la mano. Antes de subir, se acerca a Diana, la abraza y se despide. Ese gesto queda registrado con claridad en el video: un abrazo rápido, de despedida, sin afán, sin señales visibles de alarma.

Luego de ese momento, Diana queda sola en la acera. En las imágenes se nota que mira su teléfono y lo manipula durante varios segundos. Todo indica que estaría revisando una aplicación de transporte, aunque no se observa que ningún carro llegue por solicitud. Permanece de pie, quieta, con el celular en la mano, mientras el tráfico sigue fluyendo por la carrera 13.

Después de unos instantes, Diana da varios pasos hacia el sur por la misma vía. Camina despacio, sin mirar atrás, sin interactuar con otras personas. En ese trayecto aparece un taxi que pasa justo en ese momento. Ella se detiene, intercambia unas palabras breves con el conductor y, segundos después, abre la puerta trasera para subirse.

Diana Ospina, desaparecida en Bogotá /Foto: redes sociales / (imagen de referencia)

Publicidad

Cámaras de seguridad captan últimos pasos de Diana Ospina

Las cámaras muestran que Diana aborda el taxi completamente sola. No hay nadie más que se acerque al vehículo, ni personas discutiendo, ni forcejeos. El taxi arranca de inmediato y se pierde del ángulo de grabación. Ese es el último registro visual que se tiene de ella.

Este fragmento de video se convirtió en uno de los elementos centrales para entender qué ocurrió después de su salida del establecimiento. La secuencia deja claro que Diana no se fue acompañada, que no subió a un carro solicitado por aplicación y que tomó un taxi que transitaba por la zona en ese momento.

Publicidad

Puedes leer: El gesto con el que la DJ trans Camila Gil se despidió de su público antes de fallecer

Otro detalle que llamó la atención de quienes han visto el video es que Diana parece tranquila durante todo el recorrido. No se le ve apurada ni desorientada. Camina con normalidad, revisa su celular y toma el taxi sin mostrar resistencia o señales evidentes de incomodidad.

Las imágenes también permiten establecer que la despedida con su amiga fue el último contacto directo que tuvo con alguien conocido. Desde ese instante, cada paso que dio quedó registrado únicamente por las cámaras de la zona.

El material audiovisual ya fue entregado a los investigadores y se analiza junto con otros elementos del caso. La intención es reconstruir el trayecto completo del taxi y entender qué ocurrió después de que el vehículo tomó la vía.