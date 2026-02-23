Aparece carro que recogió a Diana Ospina tras salir de Theatron; hay placa y datos clave

La desaparición de Diana Ospina mantiene en alerta a su familia, amigos y autoridades en Bogotá. La mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero, luego de salir de una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación directa con ella, lo que encendió las alarmas entre su entorno cercano.

De acuerdo con la información conocida, Diana estaba compartiendo con amigos en una reunión por el cumpleaños de uno de ellos. Tras finalizar el encuentro y despedirse del grupo, intentó conseguir un vehículo por aplicación, pero al no lograrlo decidió tomar un taxi a las afueras del establecimiento.

Eran cerca de las 2:00 de la mañana cuando abordó el carro con destino a su vivienda.



Minutos después de subirse al taxi, envió un audio a uno de sus amigos. En el mensaje aseguró que ya iba en camino y que le faltaban aproximadamente cinco minutos para llegar a casa. Además, compartió una fotografía con las placas del vehículo en el que se transportaba. Ese fue el último contacto conocido con ella.

Horas más tarde, sus familiares notaron algo extraño: la imagen con las placas del taxi había sido eliminada del chat de WhatsApp. Para ellos, ese detalle sugiere que alguien más tuvo acceso a su teléfono después de su desaparición. Desde entonces, no se han vuelto a recibir mensajes ni llamadas directamente de Diana.

Avances y pistas que analizan las autoridades

Durante los días siguientes, familiares y amigos se reunieron con investigadores para reconstruir los últimos movimientos de la mujer. Las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad, recorridos posibles del taxi y la información contenida en su celular. También se investiga el movimiento reciente de sus cuentas bancarias, ya que se detectaron transacciones posteriores a su desaparición.

El entorno de Diana sostiene que estos movimientos podrían estar relacionados con la intervención de terceros. Por esa razón, las autoridades trabajan para rastrear el origen y destino de esas operaciones, con el fin de encontrar una pista que ayude a ubicarla.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y explicó que, desde que se tuvo conocimiento de la situación, se activaron los protocolos de búsqueda. Indicó que la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana iniciaron un trabajo conjunto para dar con su paradero y pidió a la ciudadanía reportar cualquier información relevante a la línea de emergencias 123.

Desaparición de Diana Ospina en Bogotá:

Pronunciamiento de Theatron

La discoteca Theatron también se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido. En un comunicado, expresó su solidaridad con la familia de Diana Ospina y confirmó que entregó a las autoridades los videos de las cámaras de seguridad del lugar.

Según ese material, Diana salió del establecimiento a las 2:44 a. m. acompañada por una amiga, quien se retiró en un vehículo particular. Posteriormente, ella caminó hacia la calle 58 bis con carrera 10, donde abordó un taxi. Ese momento constituye el último registro visual conocido hasta ahora.

El establecimiento explicó además que cuenta con un convenio de taxis seguros para quienes lo soliciten y reiteró su disposición para colaborar con la investigación. Las imágenes entregadas hacen parte de los elementos principales que están siendo revisados por los investigadores.

Desaparición de Diana Ospina en Bogotá:

El taxi, la imagen revelada y los nuevos indicios

En medio de la búsqueda, Blu Radio reveló una imagen que se volvió clave dentro del caso: una fotografía en la que se observa el taxi en el que, presuntamente, Diana se subió después de salir de la discoteca. En el registro se alcanza a ver el vehículo detenido y parte de las placas, aunque estas han sido tapadas de manera intencional para no entorpecer la investigación ni alertar al conductor del carro mientras avanzan las verificaciones oficiales.

En la misma imagen también se distingue a un hombre ubicado justo al lado de la puerta del conductor. Hasta el momento no se ha confirmado quién es ni si tiene alguna relación directa con lo ocurrido, pero su presencia ha despertado nuevas preguntas dentro del proceso.

Las autoridades analizan este material como parte del rastreo del recorrido del taxi y del entorno inmediato en el que se dio el último contacto visual con Diana.

A estos elementos se suman los movimientos de dinero que se han detectado en las cuentas de la mujer después de su desaparición. Esas transacciones están siendo revisadas por los investigadores con el objetivo de identificar patrones, lugares o posibles responsables que permitan avanzar en la ubicación de su paradero.

Otro detalle que llamó la atención ocurrió en redes sociales. En una historia publicada en el perfil de Instagram de Ospina apareció un mensaje en el que supuestamente ella afirmaba que había perdido su celular.

Sin embargo, para su familia y para las autoridades, todo indica que esa publicación no fue hecha por ella, sino por personas que tendrían acceso a su teléfono.