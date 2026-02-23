Aparece sana y salva Diana Ospina: en esta vía fue encontrada; detalles de su estado

Sobre las 10:00 de la noche de este 23 de febrero, se confirmó una noticia que muchos esperaban: Diana Ospina fue hallada con vida en la vía Bogotá- Choachí. La información comenzó a circular primero entre personas cercanas y, minutos después, se conoció públicamente que la mujer ya había sido ubicada por las autoridades.

El caso había generado gran atención por los videos que mostraban sus últimos pasos al salir de un establecimiento nocturno en Chapinero y por el recorrido que hizo antes de subirse a un taxi. Durante varias horas, su paradero fue un misterio, mientras familiares y amigos pedían ayuda para encontrarla.

El anuncio de su aparición se dio en horas de la noche, cuando se confirmó que estaba viva, lo que representó un alivio inmediato para su entorno más cercano.



Según se conoció, la noticia del hallazgo se confirmó luego de un proceso de verificación oficial. Hasta ese momento, las versiones que circulaban eran solo rumores, pero cerca de las 10 p. m. se despejaron las dudas. Personas allegadas celebraron la confirmación y aseguraron que lo más importante era que Diana estaba con vida, luego de días marcados por la incertidumbre.

Diana Ospina habría enviado preocupante mensaje /Foto: redes sociales

Así fue encontrada Diana Ospina

Luego de ser reportada como desaparecida tras salir de una fiesta en Theatron, reconocida discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, Bogotá, este lunes se confirmó que Diana Ospina fue hallada con vida en la vía que comunica a la capital del país con el municipio de Choachí. La noticia fue confirmada sobre las 10:00 de la noche, cuando la mujer llegó al CAI Mirador y fue puesta de inmediato bajo protección de las autoridades, antes de reencontrarse con su familia.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana la trasladó para que pudiera reunirse con sus seres queridos. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X.

Según la versión oficial entregada por las autoridades, la mujer habría sido abordada por dos delincuentes, quienes la sometieron a un caso de “paseo millonario”. Durante varias horas la retuvieron y accedieron a sus cuentas bancarias, desde donde habrían sustraído hasta 150 millones de pesos.

El caso continúa en investigación para establecer con exactitud cómo ocurrió el hecho y dar con los responsables.