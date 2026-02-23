Caso Miguel Uribe: reacción de alias Gabriela tras conocer los años que pagará en prisión

La justicia colombiana dictó sentencia contra Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, por su participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Una juez penal especializada de Bogotá le impuso una condena de 21 años y 2 meses de prisión, luego de que aceptara cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Desde el inicio del proceso, las autoridades señalaron que alias “Gabriela” tuvo un rol clave en la logística del hecho ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de la capital. Según el expediente, ella habría sido contactada por uno de los articuladores del ataque para cumplir una misión específica relacionada con el traslado del arma utilizada.

La investigación reveló que la mujer recogió una pistola tipo Glock en la localidad de Suba y la transportó hasta inmediaciones del parque El Golfito. Posteriormente, a bordo de un vehículo, se la entregó a quien coordinaba la acción, y este a su vez se la pasó al menor de edad que ejecutó el ataque. Todo el movimiento fue planeado para no levantar sospechas y mezclarse con la multitud después de lo ocurrido.

Durante el proceso judicial, alias “Gabriela” relató cómo se organizó la operación y cómo se eligió al joven que participó directamente. También habló de los momentos previos, de la forma en que se desplazaron y de cómo se deshicieron de prendas que pudieran identificarlos. Su testimonio fue clave para reconstruir la ruta que siguió el arma y la manera en que se coordinó el grupo involucrado.

Alias Gabriela revela detalles de planeación de atentado a Miguel Uribe / FOTO: Compuesta - Captura de video

En audiencia, Martínez Martínez ofreció disculpas públicas a los familiares del senador. Reconoció que sus decisiones causaron un daño profundo y expresó que sentía culpa por lo sucedido. Sus palabras quedaron registradas como parte del proceso judicial que permitió cerrar esta etapa del caso con una condena formal.

Por este atentado, las autoridades han detenido a nueve personas. Entre ellas está el menor de edad que realizó el disparo, quien recibió una sanción de siete años de privación de la libertad. El caso generó conmoción nacional, ya que el senador permaneció varios meses en estado delicado y finalmente falleció el 11 de agosto de 2025, situación que marcó un antes y un después en la opinión pública.

La sentencia contra alias “Gabriela” confirma que su participación fue determinante dentro de la estructura que organizó el ataque. La Fiscalía destacó que el preacuerdo permitió esclarecer puntos clave, como la procedencia del arma y la forma en que se ejecutó el plan.

¿A qué edad saldría alias “Gabriela” de prisión?

De acuerdo con la condena de 21 años y 2 meses, la salida de alias “Gabriela” dependerá de la edad que tenga actualmente y de posibles beneficios por buen comportamiento. Con base en los cálculos preliminares conocidos por las autoridades, podría recuperar la libertad alrededor de los 40 años, siempre y cuando acceda a reducciones de pena contempladas por la ley.

Por ahora, la mujer deberá cumplir su condena en un centro penitenciario, mientras el proceso continúa avanzando en otros frentes judiciales relacionados con los demás implicados. El caso sigue siendo uno de los más comentados en el país por la magnitud del hecho y por tratarse de una figura política reconocida.

La decisión judicial deja en firme la responsabilidad de alias “Gabriela” dentro de la cadena de acciones que llevaron al atentado, y marca un nuevo capítulo dentro de un proceso que aún tiene varias piezas por resolverse en los estrados

#Judicial | El Juzgado Primero Especializado condenó a 21 años de prisión a Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, por el magnicidio del dirigente político Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/0cxbyJh4E7 — Minuto60 (@minuto60com) February 23, 2026