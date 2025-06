Alias Gabriela confesó su verdadera profesión antes del atentado a Miguel Uribe

Katerine Andrea Martínez Martínez y conocida con el alias de ‘Gabriela’," type="text/html" data-cms-ai="0">La joven de apenas 19 años, identificada como Katerine Andrea Martínez Martínez y conocida con el alias de ‘Gabriela’, fue capturada por las autoridades en Florencia, Caquetá, por su presunta participación en el atentado armado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Bogotá.

Martínez, quien se presentaba en plataformas de contenido para adultos como modelo webcam, habría dejado atrás su vida digital para convertirse en un engranaje clave dentro de la estructura que planeó y ejecutó el ataque. La joven fue interceptada por miembros del CTI de la Fiscalía una semana después del atentado, mientras intentaba esconderse y alterar su apariencia física.

Durante el operativo, los agentes le decomisaron dos teléfonos celulares de alta gama, una navaja y una suma de un millón de pesos en efectivo. El material será analizado como parte del proceso judicial que busca esclarecer su rol en los hechos.

Según la Fiscalía, ‘Gabriela’ no solo estuvo presente en el lugar del atentado, sino que tuvo participación directa en su preparación. Las autoridades sostienen que coordinó el transporte del menor de edad que disparó contra el senador y que aparece registrada en grabaciones descendiendo de un vehículo relacionado con la entrega del arma utilizada.

¿Por cuáles cargos se acusó a alias Gabriela?

En la audiencia de imputación de cargos, la joven fue acusada formalmente por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Durante la diligencia judicial, se mostró aparentemente indiferente e incluso habría sonreído al escuchar la posibilidad de enfrentar hasta 40 años de cárcel, lo que generó un fuerte reproche por parte de la juez.

La joven de 19 años no aceptó los cargos y aseguró haber actuado bajo amenaza: “Me usaron como pantalla, yo no quería estar ahí, me obligaron”, habría dicho ante las autoridades.

¿En qué van las investigaciones del atentado a Miguel Uribe Turbay?

Las investigaciones también indagan si la joven tenía nexos con redes de microtráfico, especialmente relacionadas con la distribución de drogas sintéticas como el tusi. Además, se presume que mantenía una relación sentimental con alias ‘Costeño’, señalado como autor intelectual del ataque y actualmente prófugo.

Este último habría pagado al menor implicado para ejecutar el atentado que, por ahora mantiene al senador y también precandidato Miguel Uribe Turbay, luchando por su vida en la Fundación Santa Fe. Las investigaciones avanzan y se espera conocer más detalles sobre el atentado en los próximos días.