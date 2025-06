Vecinos del joven que le disparó a Miguel Uribe revelan cómo era su conducta

La tranquilidad de un barrio residencial en Bogotá se rompió con una noticia que dejó en shock a todo el país: un menor de tan solo 15 años fue señalado como el presunto autor material del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Ahora, los vecinos del joven han comenzado a hablar y sus testimonios revelan detalles preocupantes sobre su entorno y su comportamiento en la comunidad.

Algunos residentes notaban una presencia irregular del adolescente en el vecindario. “Él no vivía permanentemente. Cuando uno lo veía, llegaba tarde y fumando”, aseguró una mujer que lo vio en repetidas ocasiones.

Otros vecinos mencionan que el joven frecuentaba parques donde se reunían consumidores de sustancias psicoactivas, lo que encendía alarmas entre los habitantes del sector.

Una residente afirmó que solía verlo en un parque cercano: “Eso sí, hay unos marihuaneros por allá, se vienen y se sientan ahí. Muchas veces la Policía los saca de aquí”. La comunidad, aunque consternada, describe al menor como alguien reservado y de pocas palabras, pero cuya presencia sí llamaba la atención.

Miguel Uribe: claves del testimonio del menor y su colaboración

Después del atentado, el menor fue reducido por la Policía y, entre lágrimas, confesó que lo hizo por dinero y para ayudar a su familia. “Lo hice por plata, por mi familia, perdón”, se le escucha decir en un video difundido en redes sociales.

La versión más fuerte hasta ahora indica que habría sido contratado para ejecutar el atentado a cambio de 20 millones de pesos, aunque solo recibiría el pago si lograba consumar el crimen.

Actualmente, se encuentra bajo custodia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Su testimonio se ha convertido en una pieza clave para esclarecer quiénes están detrás de la autoría intelectual del atentado contra Miguel Uribe. Las autoridades mantienen vigilancia especial sobre él, debido a posibles represalias por parte de la red criminal implicada.

Fuentes cercanas al caso han indicado que el menor ya empezó a colaborar con los investigadores. Esta cooperación podría permitir avanzar rápidamente en la identificación de otros implicados en el ataque, que ha conmocionado al país por la frialdad y la edad del supuesto atacante.

Un entorno difícil y una historia que podría repetirse

La historia del joven es un reflejo de muchas otras que se viven a diario en entornos vulnerables. El hecho de que un menor haya estado dispuesto a empuñar un arma a cambio de dinero expone una cruda realidad: la pobreza y la falta de oportunidades siguen siendo terreno fértil para que redes criminales recluten a menores para ejecutar delitos de alto impacto.

Lo que más preocupa a quienes conocían al adolescente es que, pese a su juventud, parecía tener una experiencia que no era propia de su edad. “Es que él era chiquito, pero andaba con muchachos mayores”, comentó una vecina. Según varios residentes, el muchacho también era conocido por su estatura baja y su forma particular de vestir, por lo que no pasó desapercibido.

Mientras tanto, el país continúa atento a la evolución del estado de salud de Miguel Uribe y a las revelaciones que surjan del proceso judicial. El caso ha encendido un debate sobre la responsabilidad penal de menores de edad en crímenes graves y sobre las estrategias que se deben implementar para prevenir que más niños terminen atrapados por la delincuencia organizada.

