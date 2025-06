Reaparece el hombre del saco rojo que quiso linchar a joven que disparó a Miguel Uribe

Con un saco rojo que lo convirtió en viral y una actitud impulsiva que lo puso en la mira de las autoridades, Cristian Roberto Copajita, el hombre que golpeó al adolescente implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe, volvió a aparecer.

Esta vez, no para atacar, sino para ofrecer disculpas. Asegura que actuó sin pensar y que no hace parte de ninguna organización criminal. Pero su historia, tan enredada como explosiva, ha generado todo tipo de reacciones.

El 7 de junio el país se estremeció al conocerse que Miguel Uribe había sido víctima de un atentado. En medio del caos, las cámaras captaron a Copajita agrediendo al presunto sicario, un menor de edad ya reducido por los escoltas del senador. Lo golpeó en el suelo, lo amenazó, y hasta sugirió que merecía una puñalada. El video fue tan viral como polémico.

Ahora, casi dos semanas después, Copajita habló. Asegura que solo reaccionó por instinto, que no sabía quién era la víctima ni tenía idea de que estaba presenciando un atentado político. Dice que solo quiso “ayudar” y que, tras el estallido mediático, ha recibido amenazas de muerte. El saco rojo que lo hizo visible hoy es también una carga.

Pasado militar, estética punk y el caso Miguel Uribe: ¿quién es Copajita?

Mucho se ha especulado sobre Cristian Copajita. Algunos lo ven como un justiciero impulsivo, otros como un sujeto peligroso. En redes sociales, se encontraron fotos suyas en uniforme militar, aparentemente tomadas durante su paso por la base de Tolemaida. También hay imágenes con estética punk, símbolos esotéricos y mensajes que revelan una personalidad explosiva y atormentada.

Copajita no tiene un historial limpio. Registros oficiales indican que ha sido multado por porte de armas blancas y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos.

Las autoridades confirmaron que no tiene antecedentes penales graves, pero sí ha sido citado por la Policía en más de una ocasión. Aun así, él insiste: no pertenece a ninguna red, y menos aún a una involucrada en el atentado contra Miguel Uribe.

En sus declaraciones recientes a medios como City TV y Noticias Uno, ha dado versiones algo contradictorias sobre lo que sabía o no en el momento del ataque. En una entrevista, dijo que escuchaba al “buen hombre Miguel Uribe”. En otra, afirmó que no tenía idea de quién hablaba en el parque El Golfito. La Fiscalía lo tiene en la lupa, pero por ahora no hay cargos en su contra.

Investigación sigue abierta y caso Miguel Uribe toma nuevos giros

Mientras Copajita enfrenta el juicio mediático, la Fiscalía continúa desenredando el caso. Ya hay cuatro personas capturadas por su presunta participación en el atentado. Entre ellas, alias “Gabriela”, que habría coordinado la entrega del arma; un conductor que transportó al menor atacante; y un joven señalado de recibir el arma de “El Costeño”, presunto autor intelectual del ataque.

El caso ha conmocionado al país no solo por el ataque directo a un senador en ejercicio, sino por los oscuros vínculos que se están destapando. Se habla de reuniones clandestinas, redes criminales, y un entramado que va más allá del menor armado. Miguel Uribe, afortunadamente, se recupera tras recibir tres impactos de bala, y sigue siendo una figura clave en el escenario político.

