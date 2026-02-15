Esposa de Miguel Uribe da a conocer nuevos detalles del atentado contra el político

A más de seis meses del atentado contra Miguel Uribe, en el barrio Modelia, María Claudia Tarazona compartió en una entrevista para el pódcast de Laura Acuña, los momentos de cómo se enteró de la noticia y también más detalles sobre lo ocurrido contra el senador del Centro Democrático.

Para el programa de Laura Acuña, Tarazona comentó que al momento del atentado se encontraba con su hija Isabella y en ese momento suena su teléfono para notificarle que su esposo había recibido un disparo. Tanto es así que en ese momento inició una carrera para llegar a la localidad de Fontibón.

“Me avisan que Miguel había recibido un disparo. Yo salí como una loca en el carro hacia Fontibón con mi hija Isabella. Fueron 45 minutos que se me hicieron eternos y yo en ese trayecto me tiré 3 veces del carro”, afirmó la esposa de Miguel Uribe, con voz entrecortada al recordar esto.



Tanto es así que le confesó a la periodista que llegó a pensar que llegaría al lugar del hecho con sus piernas. Al punto que explicó que por la situación de tráfico de Bogotá podría llegar más rápido con su esposo bajándose del carro, sin embargo, decidió no hacerlo.

¿Qué más comentó la esposa de Miguel Uribe sobre el atentado?

Más avanzada la charla comentó que al llegar al lugar de los hechos, tuvo que enfrentarse al dilema más difícil de su vida. Debido a que el equipo médico que atendió a Miguel Uribe le comentaron la posibilidad de un escenario complejo debido a las heridas que presentó el senador.

“El médico me decía que teníamos un tiempo muy corto para decidir si lo operábamos acá o lo trasladábamos a la Fundación Santa Fe”, mencionó María Claudia Tarazona. De igual forma, comentó que la decisión de ser trasladado en ese momento podía arrebatarle la vida y hacer que este perdiera la pierna.

Pese a la decisión que tomó la esposa de Miguel Uribe, el senador y precandidato del Centro Democrático terminó perdiendo la vida en la Fundación Santa Fe el pasado 11 de agosto de 2025, debido a las heridas que sufrió.

Cabe destacar que en otra entrevista para El Tiempo, Maria Claudia Tarazona explicó que en estos momentos solo está pensando en su familia. No descarta tener intenciones de apoyar a un aspirante a la Presidencia.

“Desde un lugar humilde y sin ninguna pretensión distinta a que al país le vaya bien, si hay alguna posibilidad de que mi nombre pueda ayudar a salvar a Colombia y recuperar la democracia, lo pensaría. Yo creo que represento a las víctimas, una tragedia que le dolió a todo el país”, declaró Tarazona, pero aclaró que no apoyará la candidatura de su suegro Miguel Uribe Londoño.

