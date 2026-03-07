Publicidad

Viralizan VIDEOS del tobogán extremo en el que murió mujer en Chinácota; aterradores

Viralizan VIDEOS del tobogán extremo en el que murió mujer en Chinácota; aterradores

El contraste entre los clips promocionales y las grabaciones del incidente real hoy son la pieza clave para entender qué falló en la "curva extrema" de Chinácota.

Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

Los videos que circulan sobre el "tobogán extremo" en Chinácota, Norte de Santander, se han transformado en el centro de una investigación que busca explicar qué ocurrió realmente en el establecimiento “Entre Flores”.

Estas piezas audiovisuales, que van desde coloridos anuncios publicitarios hasta grabaciones casuales de allegados, ofrecen perspectivas muy distintas sobre la seguridad de una atracción que apenas llevaba operando desde febrero de este año.

En el material publicitario que el lugar utilizaba para atraer turistas, la experiencia se vendía como una descarga de adrenalina pura bajo el nombre de la “curva extrema de colores”.

Puedes leer: Revelan video del momento en que mujer muere al lanzarse de tobogán extremo en Chinácota

En estos clips, un instructor guía el proceso con una advertencia que hoy resuena con un tono distinto: “Siempre agarrado de la dona, nunca se suelte de la dona”.

Las imágenes promocionales muestran a usuarios equipados con cascos, descendiendo a gran velocidad y realizando saltos controlados.

Sin embargo, el análisis técnico de este mismo video permite notar detalles que ahora preocupan a las autoridades, como la existencia de un pequeño brinco a mitad del recorrido que genera inestabilidad y una aparente falta de barandas altas en las zonas donde la fuerza centrífuga es mayor.

El giro drástico en la narrativa visual ocurre con la aparición de los videos grabados por los acompañantes de Yuris Cristel Camila García Manrique, la joven de 28 años que protagonizó el incidente el pasado jueves 5 de marzo.

En estas imágenes, el audio captura un momento de duda que hiela la sangre: Camila, antes de lanzarse, pregunta con evidente temor: “¿Me va a recibir alguien allá? ¿No me voy a estrellar?”.

La respuesta del operario, dándole una sensación de seguridad, precedió a un descenso que las cámaras registraron paso a paso.

Expertos y autoridades que analizan los fotogramas han señalado que, desde los primeros metros, se observa que la posición de la joven sobre el inflable no era la convencional.

Camila iba “casi recostada” y sujeta de las manijas, una postura que, según especialistas en seguridad, habría alterado el centro de gravedad y la estabilidad necesarios para navegar las curvas de forma segura.

Al alcanzar una velocidad inusualmente alta en un tramo recto, la inercia hizo que el inflable no se mantuviera firme al entrar en un giro cerrado, provocando que ella saliera proyectada fuera de la estructura.

Las grabaciones muestran cómo el impacto se produjo contra la infraestructura lateral antes de una caída al vacío.

Testigos en el lugar relataron que la velocidad al final del recorrido era incontrolable, lo que derivó en lesiones que obligaron a su traslado urgente hacia Cúcuta en un vehículo particular, aunque lamentablemente no llegó con vida al hospital.

Tras la viralización de estos videos, la Alcaldía de Chinácota tomó medidas drásticas y ordenó el cierre y sellamiento inmediato de “Entre Flores”.

La inspección técnica, motivada por la evidencia en video, reveló que el sitio no contaría con los permisos requeridos para operar atracciones mecánicas de este tipo.

La falta de licencias sugiere que la estructura no fue sometida a pruebas de física y seguridad que garantizaran que un usuario no saliera proyectado en las curvas más críticas.

Actualmente, la Fiscalía analiza cada frame del material audiovisual para determinar responsabilidades, mientras el municipio de Tibú despide a quien era conocida como una activa líder social del Catatumbo y madre de un niño de cuatro años.

