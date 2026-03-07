Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿ERES JURADO DE VOTACIÓN?
VIDENTE SOBRE HERMANAS EN MALAMBO
ELECCIONES 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Presidente Gustavo Petro vive bochornoso momento en pleno discurso en EE.UU.

VIDEO: Presidente Gustavo Petro vive bochornoso momento en pleno discurso en EE.UU.

Durante un homenaje a Jesse Jackson en Chicago, el presidente colombiano, Gustavo Petro, protagonizó un incómodo momento justo cuando más se encontraba inspirado en su discurso ante el evento.

Gustavo Petro en su intervención en el homenaje fúnebre de Jesse Jackson
Gustavo Petro fue interrumpido en acto fúnebre
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó en un acto realizado en Chicago, en un homenaje fúnebre dedicado al líder de derechos civiles Jesse Jackson. El evento se desarrolló en Estados Unidos y contó con la presencia de invitados internacionales, representantes sociales y asistentes vinculados con causas comunitarias.

La ceremonia tuvo como objetivo reconocer la trayectoria y el impacto social de Jackson, quien esta relacionado con distintos procesos históricos en defensa de la igualdad. Dentro de la programación oficial, varios invitados tomaron la palabra para dirigir mensajes alusivos al legado del homenajeado y a la importancia de su trabajo en distintos contextos.

Puedes leer: Petro actuará junto a Cuba Gooding Jr en película sobre almirante Padilla; así se ve

A Petro lo dejan con la palabra en la boca mientras hablaba en EE. UU.

Gustavo subió al podio como parte de la programación y comenzó su discurso. Durante varios minutos habló sobre historia, movimientos sociales y la importancia de la justicia y la igualdad en diferentes regiones del mundo.

Su intervención se realizó en español, con traducción simultánea para los asistentes que no hablaban el idioma y generó la atención de quienes seguían la ceremonia desde el auditorio y desde transmisiones en vivo.

Te puede interesar

  1. Exesposa de Petro habla de las humillaciones que sufrió por Verónica Alcocer
    Exesposa de Gustavo Petro arremete contra Verónica Alcocer: “Nos ha hecho mucho daño”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Exesposa de Gustavo Petro arremete contra Verónica Alcocer: “Nos ha hecho mucho daño”

  2. Gustavo Petro podría tener una estrategia para que el Salario Mínimo no disminuya
    Gustavo Petro, presidente de Colombia
    Foto: AFP
    Nación

    El as bajo la manga de Gustavo Petro para mantener el salario mínimo en 2 millones

El tiempo asignado para cada orador era limitado, pero durante el discurso de Petro se superó ese tiempo previsto. En los videos que circularon después se puede ver cómo los organizadores se acercaron al podio para indicarle que debía concluir su intervención.

En uno de los momentos más visibles, una persona tocó su hombro y le hizo señas para avisarle que el turno había terminado.

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente habla de Petro
    Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

  2. Ana del Castillo cuestiona al presidente Gustavo Petro
    Gustavo Petro y Ana Del Castillo
    Foto: captura de video Wall Street Wolverine e Instagram Ana del Castillo
    Nación

    Ana del Castillo cuestionó contundentemente a Gustavo Petro tras comentarios 'religiosos'

Publicidad

A pesar de estas señales, Petro continuó hablando por unos instantes más. Algunos asistentes comenzaron a aplaudir mientras el discurso seguía, lo que reflejó el interés de la audiencia, pero también indicaba que el tiempo estaba llegando a su fin.

Puedes leer: Fuerte sanción a Gustavo Petro por insólita razón; le imponen drástico castigo

Publicidad

Luego de ese momento, el acto prosiguió con la programación prevista por los organizadores.El homenaje también incluyó referencias al legado de Martin Luther King Jr., figura histórica del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Tras la difusión de los videos, comenzaron a circular en redes sociales comentarios y fragmentos del momento en que la organización pidió terminar el discurso de Petro. Las imágenes mostraron con claridad la secuencia de lo que ocurrió en el escenario y la reacción de los asistentes, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del evento.

La ceremonia reunió diferentes voces que destacaron la importancia de la lucha social y el impacto internacional de estos procesos.Tras la difusión de los videos, usuarios en redes sociales compartieron fragmentos del momento en el que se solicitó finalizar la intervención.

Mira también: Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Presidencia de la República

Colombia

Estados Unidos