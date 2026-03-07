VIDEO: Presidente Gustavo Petro vive bochornoso momento en pleno discurso en EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó en un acto realizado en Chicago, en un homenaje fúnebre dedicado al líder de derechos civiles Jesse Jackson. El evento se desarrolló en Estados Unidos y contó con la presencia de invitados internacionales, representantes sociales y asistentes vinculados con causas comunitarias.

La ceremonia tuvo como objetivo reconocer la trayectoria y el impacto social de Jackson, quien esta relacionado con distintos procesos históricos en defensa de la igualdad. Dentro de la programación oficial, varios invitados tomaron la palabra para dirigir mensajes alusivos al legado del homenajeado y a la importancia de su trabajo en distintos contextos.

Gustavo subió al podio como parte de la programación y comenzó su discurso. Durante varios minutos habló sobre historia, movimientos sociales y la importancia de la justicia y la igualdad en diferentes regiones del mundo.



Su intervención se realizó en español, con traducción simultánea para los asistentes que no hablaban el idioma y generó la atención de quienes seguían la ceremonia desde el auditorio y desde transmisiones en vivo.



El tiempo asignado para cada orador era limitado, pero durante el discurso de Petro se superó ese tiempo previsto. En los videos que circularon después se puede ver cómo los organizadores se acercaron al podio para indicarle que debía concluir su intervención.

En uno de los momentos más visibles, una persona tocó su hombro y le hizo señas para avisarle que el turno había terminado.

A pesar de estas señales, Petro continuó hablando por unos instantes más. Algunos asistentes comenzaron a aplaudir mientras el discurso seguía, lo que reflejó el interés de la audiencia, pero también indicaba que el tiempo estaba llegando a su fin.

Luego de ese momento, el acto prosiguió con la programación prevista por los organizadores.El homenaje también incluyó referencias al legado de Martin Luther King Jr., figura histórica del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Tras la difusión de los videos, comenzaron a circular en redes sociales comentarios y fragmentos del momento en que la organización pidió terminar el discurso de Petro. Las imágenes mostraron con claridad la secuencia de lo que ocurrió en el escenario y la reacción de los asistentes, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del evento.

La ceremonia reunió diferentes voces que destacaron la importancia de la lucha social y el impacto internacional de estos procesos.Tras la difusión de los videos, usuarios en redes sociales compartieron fragmentos del momento en el que se solicitó finalizar la intervención.

