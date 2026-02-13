Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  /  El as bajo la manga de Gustavo Petro para mantener el salario mínimo en 2 millones

El as bajo la manga de Gustavo Petro para mantener el salario mínimo en 2 millones

La suspensión del decreto del salario mínimo no sería el final del aumento. Desde el Gobierno ya se mueve una jugada clave que podría cambiar el rumbo de la decisión.

Gustavo Petro podría tener una estrategia para que el Salario Mínimo no disminuya
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo en Colombia abrió un nuevo escenario político y jurídico, pero también dejó ver la estrategia del presidente Gustavo Petro para intentar que el aumento salarial se mantenga.

Así lo explicó el abogado Juan Pablo López durante una entrevista en el programa El Klub, de la emisora La Kalle, donde aclaró que la decisión judicial no significa que el salario mínimo haya sido “tumbado”.

Puedes leer: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Este sería el movimiento clave que podría utilizar Petro para mantener el salario mínimo

De acuerdo con el análisis jurídico, el Consejo de Estado no anuló el salario mínimo fijado por el Gobierno, sino que suspendió de manera provisional el decreto expedido eL 30 de diciembre de 2025. La razón principal es que, a juicio del alto tribunal, el aumento no estuvo suficientemente motivado desde el punto de vista técnico.

Es decir, no se explicaron de forma detallada los argumentos micro y macroeconómicos que justifican un incremento superior al que proyectaban la mayoría de los economistas.

Uno de los puntos que ha generado debate es el uso de referencias internacionales, como algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Para los críticos, estas no serían necesariamente vinculantes en el caso colombiano.

Publicidad

Puedes leer: Tumban salario mínimo en Colombia; razones del Consejo de Estado para pedir nuevo decreto

Sin embargo, desde la óptica del Gobierno, estos insumos pueden hacer parte de la argumentación que busque demostrar que el incremento responde a estándares de trabajo digno y mejora del poder adquisitivo.

La estrategia presidencial también se apoya en un mensaje de calma. Durante la entrevista se insistió en que no existe una orden judicial para reducir salarios ni para que los trabajadores devuelvan dinero ya recibido. El proceso es estrictamente jurídico y se centra en la legalidad del decreto, no en la conveniencia política de mejorar los ingresos de los ciudadanos.

Otro elemento clave es el tiempo. El Gobierno cuenta con un plazo cercano a ocho días para expedir un nuevo decreto o ajustar el existente. Ese lapso será determinante para que el Ejecutivo presente la “tesis” técnica que las altas cortes exigen. Si logra sustentar adecuadamente el aumento, el salario mínimo podría mantenerse en los niveles anunciados.

Mira también: Estas son las razones del Consejo de Estado para suspender aumento del salario mínimo

Publicidad

