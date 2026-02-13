¿Trabajadores que ya recibieron pago de salario mínimo deben devolver dinero?

El reciente fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto que incrementaba el salario mínimo para 2026 genera muchas dudas entre trabajadores y empleadores, en especial sobre cómo afectará el pago de la quincena que se está pagando este mes en varias empresas.

El tribunal tumbó temporalmente el decreto del salario mínimo de 2026 que había establecido un aumento del 23,7 % al considerar que no cumplía con criterios técnicos exigidos por la ley, como la inflación, productividad y otros parámetros constitucionales.

¿Qué impacto tiene la suspensión del salario mínimo en el pago de la quincena en Colombia?

Por este motivo el Gobierno ordenó expedir un nuevo decreto provisional en un plazo de ocho días calendario para fijar un porcentaje de aumento con fundamento legal mientras se define el caso de fondo.



“A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026".



Este viernes 13 de febrero de 2026 muchas empresas adelantaron el pago de la quincena salarial, ya que el 15 cae en domingo. Esa práctica es común en varias compañías para evitar que los pagos se retrasen por el fin de semana.

La gran duda fue si, por la suspensión provisional, las empresas tendrían que recortar o devolver parte de ese pago para ajustarse al salario mínimo anterior. Según analistas consultados en medios, eso no sería necesario por ahora.

El decreto suspendido sigue siendo el que estaba en vigor hasta que se publique el nuevo acto administrativo con el salario transitorio. Por eso, mientras no se expida ese nuevo decreto, lo que ya se pagó y lo que se está pagando sigue siendo legal y no habrá devolución ni ajustes retroactivos.

De hecho, en decisiones judiciales como esta, los efectos jurídicos solo aplican a partir de la publicación del nuevo decreto o de la sentencia definitiva. Esto significa que la quincena que se está pagando con base en el salario establecido en enero sigue siendo válida y no obligaría a los trabajadores a devolver dinero ni a las empresas a recalcular ese monto.

Mientras tanto, el país entra en un periodo de incertidumbre hasta que el Gobierno publique un nuevo decreto provisional con la cifra del salario mínimo para 2026.

Dependiendo de los criterios económicos que se apliquen, ese porcentaje podría ser menor al 23,7 % original, lo que a su vez impactaría otros pagos futuros, como las próximas quincenas, prestaciones sociales y contratos que tomen como base el salario mínimo.

