Contundente decisión sobre precios de viviendas VIS tras aumento de salario mínimo 2026

Miles de colombianos que buscan una casa propia recibieron buenas noticias con el anuncio del Gobierno Nacional sobre una decisión clave en materia de vivienda.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Industria y Comercio presentaron un proyecto de decreto que busca proteger los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y su versión prioritaria (VIP), evitando alzas automáticas derivadas del incremento del salario mínimo.

La iniciativa, alineada con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, establece que el precio máximo de venta de estos inmuebles se mantendrá en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Aunque esta medida no es un control de precios, sí limita que los valores se ajusten sin considerar los costos reales de construcción, algo que preocupa a compradores que ven fluctuaciones importantes en los valores de las viviendas.



¿Por qué el precio de la vivienda VIS ya no estaría ligado al salario mínimo?

El objetivo principal de la medida es evitar que los precios de las viviendas VIS se incorporen automáticamente al salario mínimo, como ocurría anteriormente en muchos casos.

De aprobarse, el proyecto obligará a que los precios estén definidos en pesos colombianos desde el inicio del negocio, es decir, desde la separación o promesa de compraventa, y no se ajusten después simplemente por el incremento de salarios.

Esto significa que un comprador que pactó un precio con un constructor podrá tener mayor certeza sobre cuánto terminará pagando en realidad, sin sorpresas por aumentos ligados a variables externas como el salario mínimo.

Según expertos, el proyecto también pone énfasis en la transparencia y la protección del consumidor, buscando que la información sobre precios sea clara, verificable y comprensible para quienes están interesados en adquirir una vivienda VIS.

La norma se encuentra en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026, lo que abre un periodo para recibir opiniones de diferentes sectores antes de que se establezca de manera definitiva.

¿Qué son las viviendas VIS en Colombia?

La Vivienda de Interés Social (VIS) es un tipo de inmueble diseñado para facilitar el acceso a la vivienda propia a hogares de bajos y medianos ingresos. La idea es reducir el déficit habitacional y garantizar que familias que no cuentan con suficientes recursos puedan acceder a una casa o apartamento en condiciones más favorables que las del mercado tradicional.

Para lograrlo, la ley establece un precio máximo de venta, que bajo la propuesta actual se mantendrá en hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que intenta mantener estos inmuebles dentro de un rango accesible para quienes más lo necesitan.

Además, este tipo de vivienda suele estar acompañado de beneficios gubernamentales como subsidios a la cuota inicial, ayudas para reducir tasas de interés y esquemas de financiación que facilitan el acceso al crédito.

La propuesta del Gobierno llega en un momento en que el sector de la vivienda enfrenta tensiones por la subida del salario mínimo y su impacto en los valores de construcción e inversión. El incremento de esta variable viene generando presión para que los precios de la VIS y VIP suban, lo que podría dificultar el acceso a vivienda propia para muchas familias.

La medida también responde a críticas de que ciertos ajustes automáticos podrían estar generando incrementos desproporcionados en un segmento que tradicionalmente atiende a quienes tienen menos recursos.

Al limitar estos ajustes y vincular cualquier modificación de precio a costos reales de construcción, el Gobierno busca estabilizar el mercado y proteger a los compradores.

El decreto actualmente está en consulta pública, lo que significa que diversos actores del sector, desde constructores hasta organizaciones de consumidores, pueden aportar sugerencias o posiciones antes de que se convierta en norma.

Si se aprueba tal como está planteado, se espera que la medida beneficie a miles de hogares que buscan una vivienda propia sin enfrentar aumentos inesperados en los costos pactados, fortaleciendo así el acceso a la vivienda VIS y contribuyendo al objetivo social de reducir el déficit habitacional en Colombia.

