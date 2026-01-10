Intereses de cesantías 2026: la fecha límite que los trabajadores no deben olvidar

Cada año, los trabajadores en Colombia esperan recibir puntualmente los intereses de sus cesantías, un pago adicional que corresponde a un porcentaje del dinero acumulado durante el año anterior. Para 2026, la fecha límite para que las empresas cumplan con este pago .

Esta fecha está establecida por la ley colombiana 52 de 1975, que regula el pago de cesantías y sus intereses como un derecho laboral obligatorio para quienes están vinculados con contratos formales a término fijo o indefinido.

¿Cuál es la fecha limite para recibir mis cesantías?

La fecha para que una empresa entregue los intereses debe realizarse antes del 31 de enero, debe pagar al trabajador un valor adicional equivalente al monto de los intereses adeudados como compensación por el retraso. Esta sanción se aplica salvo que existan retenciones legales autorizadas o acuerdos específicos entre las partes.



El pago de los intereses de cesantías se realiza directamente al empleado y no se consignan en el fondo donde están las cesantías principales.

El empleador puede entregar este dinero mediante un depósito en la cuenta de nómina habitual o por cualquier otro método que haya sido acordado con el trabajador, siempre que se haga efectivo antes de la fecha estipulada.Esto permite que el trabajador tenga acceso al dinero de manera inmediata para cualquier necesidad que surja al inicio del año.

Para calcular cuánto corresponde recibir, se aplica una tasa del 12 % anual sobre el saldo acumulado de cesantías al 31 de diciembre del año anterior. Si el trabajador no laboró durante todo el año, el monto se ajusta proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado.

Este derecho solo aplica a trabajadores con contrato formal. Quienes laboran bajo modalidades como pago por día, por obra o labor, o se encuentran en regímenes especiales que no contemplan esta prestación, no reciben intereses de cesantías.

Por esta razón, es fundamental que los empleados verifiquen que cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio y que el empleador lo pague en la fecha correcta.

Si un trabajador considera que no ha recibido el pago dentro del plazo establecido, puede iniciar un reclamo formal ante su empleador. Si la situación persiste, también puede acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar asesoría, mediación o incluso llevar el caso ante un juez laboral para garantizar el cumplimiento de este derecho.

