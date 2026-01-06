Ingreso adicional sorprende a millones de colombianos; hasta $170.000 en 2026

A inicios de 2026 muchos trabajadores colombianos recibirán un aporte adicional a su salario, se trata del pago de intereses sobre las cesantías, un recurso económico que no corresponde al retiro de las cesantías mismas, sino a un pago complementario que mejora el ingreso del trabajador.

Estos intereses representan el 12 % anual del saldo acumulado en las cesantías y se entregan directamente al trabajador sin consignarse al fondo de cesantías. Si una persona devengó el salario mínimo en 2025, por ejemplo, recibirá un pago cercano a $170.820, lo que sirve de apoyo adicional para el bolsillo al comenzar el año.

Lee también: ¿Qué hacer para solicitar el subsidio de desempleo con Cafam y Compensar en 2026?



¿Qué son las cesantías y cómo funcionan?

Las cesantías son una prestación social obligatoria diseñada para proteger al trabajador en caso de quedarle sin empleo o para apoyar proyectos importantes como educación o compra de vivienda. El empleador debe consignar el valor correspondiente antes del 14 de febrero de cada año.



El cálculo general de las cesantías corresponde a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si el tiempo es menor, tomando como base el último salario mensual. El pago se deposita en un fondo de cesantías elegido por el trabajador.



Los intereses de cesantías, en cambio, son un complemento del 12 % anual sobre ese mismo saldo, y su pago se realiza directamente al trabajador antes del 31 de enero siguiente al año laboral. Esto representa una ayuda para muchos trabajadores.

Cómo se calcula el pago de intereses de cesantías

La cifra que cada persona recibe por intereses depende de su salario base. Con un salario mínimo de $1.423.500, el cálculo indicaría: $1.423.500 × 12 % = $170.820. Por su parte:



Si el salario fue de $2.000.000, los intereses serían alrededor de $240.000.

los intereses serían alrededor de $240.000. Si fue de $3.000.000, el monto subiría a $360.000.

el monto subiría a $360.000. Si fue de $5.000.000, los intereses llegarían a $600.000.

Puedes leer: Adiós al Día de la Familia: nuevos días libres que podrán pedir los colombianos en 2026

Esta modalidad no cambia el valor total que corresponde a los intereses de todo el año, pero sí permite que el trabajador reciba este beneficio de forma oportuna y regular al iniciar el nuevo periodo.

El pago de intereses sobre cesantías se convierte en una ayuda económica directa para muchos hogares en Colombia, especialmente para quienes enfrentan gastos de inicio de año, necesidades familiares o un cambio de empleo.

Publicidad

Este ingreso extra, aunque no hace parte del salario base, representa un alivio que puede ser útil para equilibrar el presupuesto personal o familiar.

Además, debido a la Ley 2466 de 2025, empleadores y trabajadores pueden acordar el pago mensual de estos intereses, equivalente al 1 % del salario base cada mes, lo que permite mayor regularidad en los ingresos del empleado y facilita la gestión financiera tanto para este como para las empresas.

Publicidad

Las cesantías no solo generan intereses, también pueden retirarse para situaciones específicas como educación, compra o mejora de vivienda, o terminación del contrato laboral. Este trámite puede gestionarse de forma virtual para agilizar el acceso a los recursos cuando se cumple con los requisitos legales correspondientes.

Con el inicio de 2026, la llegada de estos intereses representa un ingreso adicional para muchos colombianos, que pueden utilizarlo en gastos necesarios o como un respaldo económico mientras planifican sus finanzas durante el año.