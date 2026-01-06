Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAMBIO EN FESTIVO DE REYES
¿MADURO PODRÍA QUEDAR LIBRE?
CÉDULA DIGITAL GRATIS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Ingreso adicional sorprende a millones de colombianos; hasta $170.000 en 2026

Ingreso adicional sorprende a millones de colombianos; hasta $170.000 en 2026

El calendario laboral colombiano incluye una obligación económica que los empleadores deben cumplir y que representa un alivio financiero para los trabajadores.

Trabajadores, imagen de referencia
Trabajadores en Colombia pueden recibir apoyo económico de $170.000 o más
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

A inicios de 2026 muchos trabajadores colombianos recibirán un aporte adicional a su salario, se trata del pago de intereses sobre las cesantías, un recurso económico que no corresponde al retiro de las cesantías mismas, sino a un pago complementario que mejora el ingreso del trabajador.

Estos intereses representan el 12 % anual del saldo acumulado en las cesantías y se entregan directamente al trabajador sin consignarse al fondo de cesantías. Si una persona devengó el salario mínimo en 2025, por ejemplo, recibirá un pago cercano a $170.820, lo que sirve de apoyo adicional para el bolsillo al comenzar el año.

Lee también: ¿Qué hacer para solicitar el subsidio de desempleo con Cafam y Compensar en 2026?

¿Qué son las cesantías y cómo funcionan?

Las cesantías son una prestación social obligatoria diseñada para proteger al trabajador en caso de quedarle sin empleo o para apoyar proyectos importantes como educación o compra de vivienda. El empleador debe consignar el valor correspondiente antes del 14 de febrero de cada año.

El cálculo general de las cesantías corresponde a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si el tiempo es menor, tomando como base el último salario mensual. El pago se deposita en un fondo de cesantías elegido por el trabajador.

Los intereses de cesantías, en cambio, son un complemento del 12 % anual sobre ese mismo saldo, y su pago se realiza directamente al trabajador antes del 31 de enero siguiente al año laboral. Esto representa una ayuda para muchos trabajadores.

Puedes ver:

  1. ¿Quiénes pueden sacar la cédula digital GRATIS en 2026? Consulta si eres beneficiario
    ¿Quiénes pueden sacar la cédula digital GRATIS en 2026? Consulta si eres beneficiario
    Foto: Labs.google y Registraduría Nacional
    Información de servicio

    ¿Quiénes pueden sacar la cédula digital GRATIS en 2026? Consulta si eres beneficiario

  2. Beneficiaros de Colombia Mayor
    Subsidio para beneficiarios de Colombia Mayor
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Información de servicio

    Beneficiarios de Colombia Mayor deben reclamar su subsidio; queda poco tiempo

Cómo se calcula el pago de intereses de cesantías

La cifra que cada persona recibe por intereses depende de su salario base. Con un salario mínimo de $1.423.500, el cálculo indicaría: $1.423.500 × 12 % = $170.820. Por su parte:

  • Si el salario fue de $2.000.000, los intereses serían alrededor de $240.000.
  • Si fue de $3.000.000, el monto subiría a $360.000.
  • Si fue de $5.000.000, los intereses llegarían a $600.000.

Puedes leer: Adiós al Día de la Familia: nuevos días libres que podrán pedir los colombianos en 2026

Esta modalidad no cambia el valor total que corresponde a los intereses de todo el año, pero sí permite que el trabajador reciba este beneficio de forma oportuna y regular al iniciar el nuevo periodo.

El pago de intereses sobre cesantías se convierte en una ayuda económica directa para muchos hogares en Colombia, especialmente para quienes enfrentan gastos de inicio de año, necesidades familiares o un cambio de empleo.

Te puede interesar:

  1. MinEducación afirma que no se le puede negar la entrada a un estudiante por el uniforme
    Ministerio de Educación aprieta a los colegios por uniformes; padres y estudiantes celebran, imagen de referencia
    Foto: imagen generada con ImageFX
    Información de servicio

    Ministerio de Educación aprieta a los colegios por uniformes; padres y estudiantes celebran

  2. ¿Cuándo inician clases los colegios públicos? Se acabaron las vacaciones
    ¿Cuándo inician clases los colegios públicos? Se acabaron las vacaciones, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de la Alcaldía de Bogotá
    Información de servicio

    ¿Cuándo inician clases los colegios públicos? Se acabaron las vacaciones

Publicidad

Este ingreso extra, aunque no hace parte del salario base, representa un alivio que puede ser útil para equilibrar el presupuesto personal o familiar.

Además, debido a la Ley 2466 de 2025, empleadores y trabajadores pueden acordar el pago mensual de estos intereses, equivalente al 1 % del salario base cada mes, lo que permite mayor regularidad en los ingresos del empleado y facilita la gestión financiera tanto para este como para las empresas.

Publicidad

Las cesantías no solo generan intereses, también pueden retirarse para situaciones específicas como educación, compra o mejora de vivienda, o terminación del contrato laboral. Este trámite puede gestionarse de forma virtual para agilizar el acceso a los recursos cuando se cumple con los requisitos legales correspondientes.

Con el inicio de 2026, la llegada de estos intereses representa un ingreso adicional para muchos colombianos, que pueden utilizarlo en gastos necesarios o como un respaldo económico mientras planifican sus finanzas durante el año.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Cesantías

Colombia

Leyes en Colombia