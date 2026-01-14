Estos grupos recibirán Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026; hasta $550.000

En un esfuerzo por transformar la realidad social del país, el Gobierno nacional definió las directrices que regirán la entrega de subsidios durante el 2026.

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) se mantiene como la herramienta técnica fundamental para garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan, priorizando la equidad y la eficiencia en el gasto público.

¿Quiénes Reciben el Apoyo en 2026?

La focalización para este año es más estricta y se basa en el cruce de datos del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares. La estrategia busca no solo entregar una transferencia monetaria, sino asegurar condiciones básicas en salud, educación y alimentación para los sectores más golpeados por la vulnerabilidad.



1. El Grupo A:

Los hogares clasificados en el Grupo A (pobreza extrema), específicamente desde el subgrupo A1 hasta el A5, son los protagonistas de la Renta Ciudadana en 2026.



Este sector poblacional, que enfrenta las mayores carencias, recibirá el apoyo de manera prioritaria, especialmente si cuentan con niños y niñas menores de 6 años o personas con discapacidad que requieran asistencia permanente.

Además, este grupo recibe de forma automática la Devolución del IVA como una medida para compensar el impacto de este impuesto.

2. Grupo B:

El Grupo B (pobreza moderada) también forma parte del esquema de Renta Ciudadana, aunque su acceso está sujeto a criterios de focalización más específicos.

Para estas familias, el subsidio funciona bajo una lógica de corresponsabilidad: el apoyo está vinculado al cumplimiento de metas en salud y educación, buscando que el hogar pueda superar la pobreza de manera sostenible a largo plazo.

La Devolución del IVA en este segmento se reserva para aquellos con niveles de vulnerabilidad interna más acentuados.

3. Grupos C y D:

Por otro lado, el Grupo C (vulnerable pero no pobre) generalmente no califica para recibir transferencias directas de Renta Ciudadana en 2026. Sin embargo, el Estado ofrece para ellos rutas alternativas como incentivos educativos, subsidios de vivienda y programas de empleo.

Finalmente, el Grupo D, compuesto por hogares que no se encuentran en situación de pobreza ni vulnerabilidad, queda excluido de estas transferencias monetarias directas al no cumplir con los criterios de necesidad social.



¿Cuándo pagarán Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para mitigar el efecto de la inflación y el costo de vida, los montos han sido actualizados para el inicio de 2026. Se estima que los hogares beneficiarios podrían recibir hasta $550.000 pesos colombianos, dependiendo siempre de la conformación de la familia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el programa.

Los ciclos de pago se realizarán de manera bimensual o cada 45 días, según lo estipulado por el cronograma operativo de Prosperidad Social.

La bancarización será un pilar fundamental este año. El Gobierno ha priorizado al Banco Agrario y sus aliados digitales para la dispersión de los recursos, facilitando el retiro mediante aplicaciones móviles y la red de cajeros Servibanca.

Requisitos para ser beneficiario de Renta Ciudadana

Es vital comprender que el beneficio no es estático ni automático. Para mantenerse en el programa, los ciudadanos deben cumplir con tres requisitos innegociables:

Actualización constante del Sisbén IV: Cualquier cambio en la composición del hogar o el domicilio debe ser reportado inmediatamente para evitar inconsistencias en los cruces de bases de datos. Firma del acta de compromiso: Los titulares deben formalizar su corresponsabilidad, asegurando la asistencia escolar y los controles de salud de los menores de edad. Gestión de pagos: Estar atentos a los canales oficiales para la bancarización y el retiro oportuno de los fondos.

Los ciudadanos que deseen verificar su estado actual pueden acceder al portal oficial de Prosperidad Social, donde, ingresando su documento de identidad y fecha de nacimiento, podrán conocer si su hogar se encuentra "Activo", "Suspendido" o si requiere trámites adicionales para recibir el apoyo económico.