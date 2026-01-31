Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TARIFAS DE TAXI 2026
JAMES RODRÍGUEZ SIN CLUB
LINK PARA PAGAR IMPUESTO VEHICULAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Ana del Castillo cuestionó contundentemente a Gustavo Petro tras comentarios 'religiosos'

Ana del Castillo cuestionó contundentemente a Gustavo Petro tras comentarios 'religiosos'

La cantante cuestionó al presidente por unas afirmaciones que consideró una falta de respeto hacia fundamentos de la fe cristiana, encendiendo un debate público sobre religión y política.

Ana del Castillo cuestiona al presidente Gustavo Petro
Gustavo Petro y Ana Del Castillo
Foto: captura de video Wall Street Wolverine e Instagram Ana del Castillo
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

La cantante vallenata Ana del Castillo reaccionó con contundencia a unas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre figuras centrales del cristianismo, generando un debate público entre sectores religiosos, sociales y políticos de Colombia.

La polémica comenzó durante un discurso de Petro en el marco de la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, donde el mandatario afirmó que “Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir”.

Puedes leer:Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

Video de Ana del Castillo respondiendo a Gustavo Petro sus palabras sobre Jesús y María Magdalena

Estas palabras provocaron reacciones inmediatas entre la opinión pública y medios de comunicación y fueron interpretadas por muchos como una interpretación no convencional de las escrituras.

Ana del Castillo grabó un video difundido en sus redes sociales, en el que expresó su desacuerdo de manera firme. La cantante dijo: “Yo no me avergüenzo de Cristo, yo soy hija de Cristo. La gente dice que no puedo hablar, pero voy a hablar”. Con estas palabras, la artista defendió su fe y denunció lo que consideró una falta de respeto hacia los principios cristianos.

Te puede interesar

  1. Ana del Castillo muestra secuelas de inesperado accidente que sufrió
    Ana del Castillo, cantante de vallenato colombiana
    Foto: Instagram de Ana del Castillo
    Farándula

    Ana del Castillo muestra secuelas de inesperado accidente que sufrió: "Desmuecada"

  2. Fan se sobrepasa con Ana del Castillo
    Fanático se sobrepasa con Ana del Castillo en pleno concierto
    Foto: capturas de video de suenalo_yorg
    Farándula

    Fan se sobrepasa en pleno show con Ana del Castillo y ella lo para en seco frente a todos

En el mismo mensaje, del Castillo dirigió críticas directas a Petro: “¿Sabes una cosa, Petro? Te metiste con Dios, oíste. Y te van a llegar consecuencias graves. Blasfemaste contra el Señor, oíste, desgraciado”.

Además, cuestionó la base teológica de sus comentarios: “¿Dónde en la Biblia dice que Jesús hizo el amor con alguien? Ojo, que en la Biblia no se puede modificar ni una tilde ni una coma”.

Te puede interesar

  1. Ana del Castillo fue agredida en pleno concierto; la bañaron en cerveza
    Ana del Castillo, cantante colombiana
    Foto: Instagram de Ana del Castillo
    Farándula

    VIDEO: Ana del Castillo fue agredida en pleno concierto; la bañaron en cerveza

  2. VIDEO: Ana del Castillo desata comentarios tras lanzar papas en pleno concierto
    Ana del Castillo, cantante colombiana
    Foto: Instagram de Ana del Castillo
    Farándula

    VIDEO: Ana del Castillo desata comentarios tras lanzar papas en pleno concierto

Publicidad

La cantante añadió que, independientemente de creencias personales o ideologías, los personajes públicos deben medir sus palabras, sobre todo en un país como Colombia, con gran población cristiana. En su opinión, los comentarios del presidente no solo generaron polémica, sino que resultaron ofensivos para millones de fieles.

El pronunciamiento de la cantante no fue aislado. La Conferencia Episcopal de Colombia también se pronunció, pidiendo respeto por las creencias religiosas y recordando que ninguna autoridad civil debe emitir juicios teológicos que puedan afectar la fe de los creyentes.

Publicidad

Puedes leer: ¿Gasolina más barata? Petro lanza mensaje que ilusiona a millones de conductores

En su comunicado, los obispos subrayaron que “la Constitución protege el derecho de las personas a profesar y difundir su fe sin interferencia de autoridades públicas”.La controversia generó un debate en redes sociales, con seguidores de la cantante respaldando su postura y otros defendiendo la libertad de expresión del mandatario.

Mira también:Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Ana del Castillo

Chismes de famosos

Famosos colombianos

Escándalos de famosos

Video