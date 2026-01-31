Ana del Castillo cuestionó contundentemente a Gustavo Petro tras comentarios 'religiosos'

La cantante vallenata Ana del Castillo reaccionó con contundencia a unas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre figuras centrales del cristianismo, generando un debate público entre sectores religiosos, sociales y políticos de Colombia.

La polémica comenzó durante un discurso de Petro en el marco de la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, donde el mandatario afirmó que “Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir”.

Video de Ana del Castillo respondiendo a Gustavo Petro sus palabras sobre Jesús y María Magdalena

Estas palabras provocaron reacciones inmediatas entre la opinión pública y medios de comunicación y fueron interpretadas por muchos como una interpretación no convencional de las escrituras.



Ana del Castillo grabó un video difundido en sus redes sociales, en el que expresó su desacuerdo de manera firme. La cantante dijo: “Yo no me avergüenzo de Cristo, yo soy hija de Cristo. La gente dice que no puedo hablar, pero voy a hablar”. Con estas palabras, la artista defendió su fe y denunció lo que consideró una falta de respeto hacia los principios cristianos.



En el mismo mensaje, del Castillo dirigió críticas directas a Petro: “¿Sabes una cosa, Petro? Te metiste con Dios, oíste. Y te van a llegar consecuencias graves. Blasfemaste contra el Señor, oíste, desgraciado”.

Además, cuestionó la base teológica de sus comentarios: “¿Dónde en la Biblia dice que Jesús hizo el amor con alguien? Ojo, que en la Biblia no se puede modificar ni una tilde ni una coma”.

La cantante añadió que, independientemente de creencias personales o ideologías, los personajes públicos deben medir sus palabras, sobre todo en un país como Colombia, con gran población cristiana. En su opinión, los comentarios del presidente no solo generaron polémica, sino que resultaron ofensivos para millones de fieles.

El pronunciamiento de la cantante no fue aislado. La Conferencia Episcopal de Colombia también se pronunció, pidiendo respeto por las creencias religiosas y recordando que ninguna autoridad civil debe emitir juicios teológicos que puedan afectar la fe de los creyentes.

En su comunicado, los obispos subrayaron que “la Constitución protege el derecho de las personas a profesar y difundir su fe sin interferencia de autoridades públicas”.La controversia generó un debate en redes sociales, con seguidores de la cantante respaldando su postura y otros defendiendo la libertad de expresión del mandatario.

