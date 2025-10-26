Ana del Castillo muestra secuelas de inesperado accidente que sufrió: "Desmuecada"

La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas y, a la vez, más mediáticas de la farándula colombiana.

Conocida por su potente voz, su carisma indomable y una personalidad que no conoce de tapujos, esta artista nacida en Valledupar se consolidó como una exponente clave de la nueva generación femenina del género.

Sin embargo, más allá de los escenarios y su talento musical, es su espontaneidad la que la mantiene constantemente en el ojo público y las tendencias digitales.

Ana del Castillo capturó la atención de los internautas no por un nuevo lanzamiento musical o una declaración polémica, sino por un episodio tan inusual como hilarante.



A través de sus historias de Instagram, la diva relató, entre carcajadas, cómo un pequeño y aparentemente inofensivo dulce colombiano de jengibre con panela le jugó una "mala pasada".

Según detalló la propia artista en su transmisión en vivo, mientras disfrutaba de este tradicional bocadillo, al morderlo, sufrió un percance: se le quedó un diente pegado al dulce.

La cantante, con la naturalidad que la caracteriza, no dudó en mostrar la evidencia a sus seguidores. Aunque en el video se puede ver que lo que se desprendió fue una de sus carillas inferiores, la sorpresa y la comicidad del momento fueron instantáneas.

"Miren lo que me pasó", expresó Ana del Castillo entre risas, y añadió, en tono de burla, mientras exhibía el espacio vacío:

"Buenas noches mi gente, no aguanto más, yo compré uno de esos dulces de panela en la tienda, y haya pasado una situación así como yo, mordí el dulce y me quedó el diente ahí, miren, tu desmuecada favorita del vallenato".

😂😂😂😂😂😂😂 se le quedó el diente en el dulce, Ana del Castillo es todo un caso 🤭🤭 pic.twitter.com/toL1Kyp07F — Scarleth🇨🇴 (@ScarlethDeluca) October 25, 2025

El relato y el video de la cantante perdiendo un diente al morder el dulce duro se propagaron con la velocidad de la luz, volviéndose viral de inmediato en plataformas como TikTok y X (anteriormente conocido como Twitter).

Los internautas, que adoran la autenticidad sin filtros de la artista, reaccionaron con una avalancha de humor y afecto.

Entre los comentarios más repetidos y que impulsaron la notoriedad del incidente se encontraron comparaciones históricas y aclamaciones culturales, como: "Cada vez más se acerca más a Diomes", haciendo alusión al legendario Diomedes Díaz.

Hoy en día, Ana del Castillo se mantiene firme en su consolidación como una de las voces poderosas y carismáticas del vallenato contemporáneo.