Judiciales  / Se conoce cuántos años exactamente estará internado joven que acabó con Miguel Uribe

Se conoce cuántos años exactamente estará internado joven que acabó con Miguel Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sanción de siete años de privación de la libertad impuesta al joven sicario, alias 'Tianz', por el asesinato del precandidato presidencial.

Foto: Instagram de Miguel Uribe y redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de oct, 2025