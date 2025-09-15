Viuda de Miguel Uribe envía inesperado mensaje al joven que le apagó su vida

La esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, vivió un mes devastador cuando su pareja y reconocido político del Centro Democrático falleció en un magnicidio que conmovió a todo el país. Por lo cual, en una entrevista en Noticias RCN se expresó las diversas situaciones que enfrentó este tiempo.

Inicialmente, María Camila Tarazona explicó que siempre sostuvo la esperanza de que Miguel Uribe se recuperará, en especial por las intervenciones médicas y los signos de resistencia que tuvo el excandidato presidencial. Pese a esto, confirmó que gracias a la fe logró aceptar la partida de su esposo.

A lo largo de la entrevista, la viuda de Miguel Uribe resaltó que no solicitó la presencia del Gobierno Nacional en los actos funerarios, dado que no consideraban su presencia apropiada en medio del dolor. Sumado a esto, explicó que rechaza al mandatario nacional y lo calificó de “descarado” y prefirió evitar cualquier contacto con él.

Sumado a esto, explicó que no tiene la intención de abandonar el país al aceptar que: “Amo este país profundamente, lo respeto con mucho honor, como lo hacía Miguel”, sumando a esto también reaccionó a la pena que recibió el menor de edad que le disparó a su esposo.



¿Qué dijo la esposa de Miguel Uribe sobre el menor de edad?

Por otro lado, María Claudia Tarazona explicó que dentro del país hay un grave problema de la política criminal, donde explicó que si un joven de 15 años toma la decisión de acabar con la vida de una persona debe pagar por esto de forma proporcional. Sin embargo, explicó que para evitar esto se debe proteger y cuidar, para evitar estas situaciones.

“Si a un niño le ofrecen 20 millones de pesos, su vida no tiene ningún valor y le dicen sale en 7 o en 5 o 4. Él va y quita la vida sin ningún problema, pero si le dicen que son 40 ya seguramente lo pensará”, sumado a esto la esposa de Miguel Uribe compartió el mensaje que le dará al joven si lo llega a encontrar.

“Las políticas criminales tienen que cambiar. Fue muy doloroso, yo me caí al piso cuando me dijeron que un joven de 15 años le había disparado a Miguel. Yo soy mamá y pienso en mucho dolor en ese hijo, la diferencia para él es que tuvo una mamá que mataron, cero educación, droga, maltrato y odio (...) Si lo pudiera ver, le diría que ‘tu vida sigue', tienes una segunda oportunidad de cambiar, la de Miguel no.”

