Santiago Botero y su advertencia al joven que acabó con Miguel Uribe: "Inyección Letal"

El precandidato presidencial Santiago Botero no se guarda nada cuando habla de justicia, por lo cual, en el Klub de la Kalle compartió su opinión sobre uno de los temas más controversiales en los últimos días sobre el fallecimiento de Miguel Uribe y comentó su propuesta sobre la inyección letal.

Para Santiago Botero, la aplicación de la inyección letal sería una herramienta fundamental de su gobierno para combatir la criminalidad, dado a su visión de que cuenta la "voz del pueblo y la voz de Dios". Ha declarado su intención de instaurar la pena de muerte para ciertos criminales y hacerla pública como medida para mitigar la criminalidad que tiene azotado el país.



Tanto es así que sin ningún tipo de filtro resaltó que la primera víctima de la inyección letal, será el responsable de la partida de Miguel Uribe y luego la persona que accedió con la menor en Buenaventura. Su razonamiento es contundente: si hay videos que demuestran la culpabilidad de estos individuos, bajo su presidencia serían sentenciados.



¿Qué opina Santiago Botero sobre el episodio de Miguel Uribe?

Esta postura de Santiago Botero, refleja el malestar que tiene con las sentencias de "alias 'Tians'", el menor condenado a 7 años por lo de Miguel Uribe. Donde manifestó que esta condena como es "paparrucha" y prometió que al ser presidente será "implacable" con menores de edad que cometan crímenes graves y cuyas acciones estén registradas en video.

Al punto que remarcó en la entrevista su visión es que "esas personas no van a estar vivas si yo soy presidente en Colombia". Sumado a esto, es que las personas que estén con la inyección letal tienen la intención de donar los órganos de los individuos ejecutados para salvar otras vidas. Esta medida es presentada por Botero como una forma de que los criminales puedan contribuir al país.

Santiago Botero es consciente de que la implementación de estas medidas es complicada. Sin embargo, no se amilana ante este desafío, dado que él cree firmemente que la "voz del pueblo" y la "voz de Dios" le darán el respaldo necesario para llevar a cabo estas reformas, incluso si no contara con mayorías en el Congreso.

Finalmente recalcó que "aquí se hará justicia divina a las buenas o a las malas", mostrando su determinación para encarar este tipo de situaciones controversiales para el país.

